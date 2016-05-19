Новокубанск, Краснодарский край, 19 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае дело о смерти мальчика в больнице дошло до суда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 19 мая, на скамье подсудимых окажутся медицинские работники ЦРБ Новокубанского района. Перед правосудием они ответят за неосторожное причинение смерти малолетнему ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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История, закончившаяся трагически, началась 10 октября прошлого года, когда в центральную районную больницу поступил трехлетний мальчик, больной бронхитом. Лечащий врач-педиатр назначила маленькому пациенту лечение, однако не указала в листе назначения каким раствором разводить антибиотик. Инъекцию ребенку делала медсестра, которая развела лекарственный препарат раствором. После укола состояние здоровья мальчика стало ухудшаться. А 15 октября он скончался в отделении реанимации. По словам экспертов, его смерть наступила в результате анафилактического шока на внутримышечное введение препарата.

Вина врача-педиатра в трагический гибели ребенка, по мнению следствия, тоже очевидна — врач не проконтролировала исполнение медицинской сестрой написанного ею назначения.

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В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. В случае доказательства вины, медикам грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, с обращением по поводу неправомерных действий сотрудников муниципального учреждения здравоохранения родители погибшего мальчика обратились в прокуратуру. Результатом проведенной проверки стало возбуждение уголовного дела о причинении смерти по неосторожности вследствие врачебной ошибки.