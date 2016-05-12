Севастополь, 12 мая, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Севастополе довольно высок уровень критичности к власти, в обществе есть «запрос на разрешение конфликта» между заксобранием и правительством города. Об этом на пресс-конференции 11 мая заявил один из организаторов социологического опроса населения города Евгений Копатько. Опрос был проведен в рамках проекта «Крымский монитор» в период с 21 по 30 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexostrov Крым. Севастополь. Памятник затопленным кораблям

За последние два года город разделился на два лагеря, во многом благодаря средствам массовой информации, отражающим разные точки зрения исполнительной и законодательной власти, заявил Копатько, ссылаясь на данные соцопроса и мнения экспертного сообщества.

«Есть очень четко выраженные две позиции, сложились два фланга — это реальность города. Еще полгода назад такого структурирования на два полюса не было, — констатирует эксперт. — Есть определенные медиаресурсы, которые имеют доминирующее влияние в информационном пространстве».

Он отметил, что в конфликт вовлекается социум, но большая часть населения Севастополя «остается над ситуацией» — люди четко видят, какое из медиа работает на ту или иную сторону.

Как следствие, «в обществе есть запрос на разрешение конфликта между двумя ветвями власти. Севастопольцы ожидают решительных действий и консолидации общества», показали итоги соцопроса.

Хотя Копатько и утверждает, что в обоих лагерях есть здравомыслящие люди, которые заинтересованы в выдержанной позиции, он полагает, что решение следует искать экспертному сообществу и в закрытом режиме.

«Если этот конфликт будет иметь тенденцию к продолжению, победителей не будет, в этой борьбе проиграют все, — предостерег социолог. — Крым и Севастополь много лет будут под микроскопом. Поэтому все, что здесь происходит, каждое действие властей не останется без последствий, особенно в социальном плане. Не повторяйте опыт Украины. Амбиции кого-то не надо переводить в публичную плоскость». При этом спикер не уточнил, чьи именно амбиции — Алексея Чалого или Сергея Меняйло — он имел в виду.

При проведении соцопроса применялась выборка по 400 респондентам, которая учитывала стандартные социодемографические характеристики. Опрос был проведен методом личного интервью, «лицом к лицу».

Как сообщало И ИА REGNUM, Севастополь с завидным постоянством сотрясают разногласия между двумя ветвями власти — правительство и законодательное собрание демонстрируют противоречия практически по всем ключевым задачам и процессам в городе. Самые резонансные из них — сорванная попытка национализации группы предприятий и выделения земли мотоклубу «Ночные волки» у горы Гасфорта.

Разногласия возникали при утверждении бюджета города, расходования бюджетных средств и при принятии закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Стоит напомнить о конфликте при утверждении закона об Общественной палате и прямых выборов губернатора. В феврале заксобрание настаивало на личном отчете губернатора.

Читайте также: Депутаты выразили недоверие зампредседателю правительства