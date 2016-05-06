Душанбе, 6 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Благотворительную акцию в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне провели военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

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Российские военные оказали продовольственную помощь одиноким и нуждающимся ветеранам Варзобского района, которым вручили набор продуктов питания, в который вошли мясо курицы, мука, крупы, сахар, сгущенное молоко и соки.

«Благотворительные акции стали традицией во взаимоотношениях личного состава 201-й военной базы и местных Советов ветеранов войны и труда, а также детских специализированных интернатов и домов престарелых», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Отмечается, что на сегодня в районе проживают боле 80 ветеранов и тружеников тыла, среди них 11 фронтовиков. Всего же в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт около двух тысяч жителей района.

Российские военные в Таджикистане регулярно проводят благотворительные акции. Так, в феврале командование и служащие базы оказали продовольственную помощь одиноким и нуждающимся ветеранам Турсунзадевского района в честь дня воинской славы России — Снятия блокады Ленинграда.

Российская 201-я военная база — крупнейшее военное объединение РФ, дислоцированное за пределами страны. Контингент насчитывает порядка 6 тыс. российских военнослужащих. Воинской части позволено находиться на территории Таджикистана до 2045 года, согласно подписанному в 2012 году соглашению.