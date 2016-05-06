Минск, 6 мая, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В ближайшие два года белорусским предприятиям предстоит решить проблемы локализации сборочных производств иномарок, а также улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Об этом 6 мая заявил Александр Лукашенко, посещая «Минский моторный завод», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Минский моторный завод»

По словам Лукашенко, белорусские предприятия машиностроения в течение двух лет создадут полный комплект комплектующих для выпускаемых в Белоруссии автомобилей. В итоге нынешняя «отвёрточная» сборка китайских автомобилей будет трансформирована в выпуск собственно белорусского продукта под китайской маркой.

Лукашенко отметил, что белорусско-китайское СП «БелДжи» таким образом сможет предложить белорусам доступный по цене и качеству автомобиль, обеспеченный должным уровнем сервиса. Ранее руководитель постсоветской республики неоднократно называл собранные под Борисовом китайские автомобили «белорусскими», причём столь отменного качества, что «Европа стонет от этого».

Лукашенко осмотрел линейку двигателей ММЗ и перспективные разработки завода, распорядившись активнее использовать их в процессе «импортозамещения». В итоге российские моторы, поставляемые на белорусские предприятия, окажутся невостребованными — данный вопрос обсуждался 7 апреля во время посещения Лукашенко «Минского автомобильного завода». Тогда же Лукашенко заявил, что пересадит чиновников на китайские автомобили и поручил белорусскому производителю грузовиков отвоевать российский рынок, на котором у МАЗ якобы нет конкурентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии создан государственный холдинг «Автокомпоненты», призванный обеспечить локализацию собираемых в постсоветской республике грузовых и легковых автомобилей. В 2013 году на базе СП «МАЗ-MAN» началась сборка грузовиков из китайских комплектующих под брендом SHAСMAN китайской компании Shaanxi. Белорусские предприятия также имеют опыт сборки легковых иномарок.

Китайский Zotye собирается в деревне Обчак Минской области на СП ЗАО «Юнисон», там же собираются французские Citroёn и Peugeot. До этого в Обчаке провалились проекты по сборке автомобилей Ford, Samand и Lyublin. В Белоруссии также собираются автомобили на базе KIA. Однако самым крупным проектом является строительство завода по производству китайской Geely под Борисовом (Минская область).

Первый зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко (ныне зампред) 23 декабря 2011 года заявлял о намерении наладить выпуск китайских автомобилей Lifan («Лифан»), однако, видимо, перепутал данную марку с Geely. Не более ясны перспективы сборки в Белоруссии автомобилей американской компании General Motors.