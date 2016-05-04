Афины , 4 мая, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время визита в Афины 28 мая озвучит предложение о строительстве газопровода через территорию Болгарию и Грецию до Италии, пишет греческая газета «Катимерини».

kremlin.ru Газопровод «Южный поток»

Как отмечает издание, вопреки возражениям Брюсселя и Вашингтона, Россия уже получила поддержку Греции и Италии в вопросе возобновления проекта греческо-итальянского газопровода IGI. Первым шагом в этом направлении стало подписание в феврале этого года российской компанией «Газпром», греческой DEPA и итальянской Edison меморандума о взаимопонимании, который предусматривает поставки российского природного газа по дну Чёрного моря через третьи страны в Грецию и далее в Италию. О каких именно третьих странах идёт речь, не уточнялось.

В ходе предстоящего визита в Афины Владимир Путин рассчитывает договориться о дальнейшей поддержке Грецией российских проектов взамен на российскую поддержку греческой приватизационной программы, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия давно пытается создать южный газовый коридор для поставок газа в Европу в обход ненадёжной Украины. Сперва существовал проект газопровода «Южный поток», который должен был пройти по дну Черного моря в Болгарию и далее через Сербию в Австрию. Однако Болгария не дала разрешения на прокладку трубопровода по свей территории, последовав требованиям Еврокомиссии, которая задним числом применила к проекту требования Третьего энергетического пакета.

В декабре 2014 года было объявлено о новом проекте газопровода — «Турецкий поток», который должен был пройти по дну Чёрного моря в Турцию, до греческой территории, где предполагалось создать газовый хаб для потребителей в Южной Европе. Однако из-за резкого обострения российско-турецких отношений после атаки ВВС Турции на российский самолёт Су-24 в небе над Сирией данный проект был заморожен.