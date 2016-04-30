Кудрин назначен зампредседателя экономического совета при президенте РФ
Москва, 30 апреля, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Заместителем председателя экономического совета при президенте РФ назначен бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР
А вот и я!
Как отмечается в указе, «в состав совета включить Кудрина А. Л. — декана федерального государственного бюджетного образования учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (заместитель председателя совета)».
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