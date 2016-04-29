Минск, 29 апреля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Пекине подписано соглашение об установлении побратимских связей между столицами Белоруссии и Китая. Об этом 29 апреля проинформировал Мингорисполком со ссылкой на государственное телевидение КНР.

пресс-служба Мингорисполкома

«Делегацию из Минска с почетом принял мэр Пекина Ван Аньшунь. В своей приветственной речи он признал, что теперь на плечи двух городов ложится важная миссия укрепления взаимопонимания между народами, сотрудничества, обмена опытом и развития торгово-экономических контактов», — сказано в сообщении Мингорисполкома.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец рассказал о практических результатах сотрудничества, отметив, что чуть больше года назад председателя КНР Си Цзиньпина принял Александр Лукашенко. Они договорились о развитии всестороннего стратегического партнерства и продвижении торгового и инвестиционного сотрудничества, что открыло большие возможности как для Минска и Пекина, так и для постсоветской республики и КНР, сказано в сообщении.

«Сегодня мы вышли на подписание побратимского соглашения, которое поможет нашим городам развивать братские отношения. В первую очередь это касается вопросов экономики. Мы рассмотрели несколько направлений работы белорусских предприятий на рынках Пекина — в сферах медицины, продуктов питания, машиностроения, культуры», — отметил Шорец.

Он сообщил также, что белорусских студентов учат китайскому языку, а китайских студентов — русскому и белорусскому языкам. Также одним из главных направлений сотрудничества станет туризм (сейчас авиабилет из Минска в Пекин белорусского госмонополиста «Белавиа» стоит $349 евро, — прим. ИА REGNUM ).

«У нас есть прямой рейс Минск — Пекин. У нас есть гостиница «Пекин». Я надеюсь, что мы выйдем на новый уровень сотрудничества, и это будет выгодно и Пекину, и Минску», — заявил председатель Мингорисполкома.

Отметим, Пекин — уже третий китайский город, ставший побратимом Минска. За постсоветский период побратимами столицы Белоруссии были объявлены также города Чанчунь (c 1992 года) и Шэньчжэнь (с 2014 года).

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия во взаимной торговле с КНР имеет стабильно отрицательное сальдо, возрастающее с каждым годом. Крупнейшим двусторонним проектом считается Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», который строится под Минском китайскими рабочими на «связанные» китайские кредиты и, как надеются в руководстве постсоветской республики, позволит заработать на продвижении китайских товаров. Заявления об «очереди инвесторов» в КБИП остались на совести заявлявших, Александр Лукашенко пообещал «жесточайше» разобраться теми, кто реализует проект из рук вон плохо.