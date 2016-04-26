Минск, 26 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 26 апреля во время финального концерта «Возрождение» в Ельске Гомельской области вручили неглюбский рушник-оберег «Кола жыцця» («Круг жизни») в честь годовщины на Чернобыльской АЭС.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения КСУП «Добрынь» Ельского района, 26 апреля 2016 года

«Уникальный рушник был создан ткачихами из деревни Неглюбка Гомельской области и символизирует 30 лет, прошедших со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Вручая изделие президенту, одна из ткачих попросила главу государства хранить рушник во Дворце Независимости, чтобы он оберегал страну от войн и катастроф», — проинформировало госинформагентство БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году чиновничья «идеологическая вертикаль» Белоруссии активно взялась за популяризацию «вышиванки», позаимствовав идею у местных национал радикалов, которые, в свою очередь, позаимствовали идею у украинских «побратимов». В 2016 году в Белоруссии на государственном уровне будет проводиться «День вышиванки» — бюджетные средства освоит созданный в поддержку Александра Лукашенко «Белорусский республиканский союз молодёжи». Накануне в минской «Национальной школе красоты» состоялся «фестиваль-конкурс «Этна Стыль» («Этно Стиль») — деньги налогоплательщиков во время кризиса были потрачены на популяризацию «вышиванки».