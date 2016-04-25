Минск, 25 апреля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Нынешнее руководство Белоруссии благодарно за послевоенную помощь Запада, оказанную «нашей стране, другим постсоветским республикам». Об этом 25 апреля в Минске заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Освобожденный Минск

Макей принял участие в открытии мемориальной доски на здании минской школы №130 в память о деятельности в БССР секретаря гуманитарной миссии ООН Рут Уоллер. Школа теперь носит имя гражданки США.

В самой школе Уоллер никогда не была, но проживала некоторое время в Минске, когда члены миссии оценивали масштаб разрушений и первоочередные статьи гуманитарной помощи. Таковой было собрано на сумму более $60 млн (одежда, продукты питания, другие товары).

Отметим, что Минске нет ни одной школы, которая носила бы имена тех граждан СССР, кто участвовал в послевоенном восстановлении Белорусской Советской Социалистической Республики, кто проектировал восстановление Минска и других разрушенных городов республики, кто организовывал поставки оборудования, продовольствия, стройматериалов из других советских республик. В восстановлении БССР участвовал весь Советский Союз, объединявший именно советские, а не «постсоветские» республики. Имена ленинградских и московских инженеров, врачей и учителей, других специалистов из РСФСР и других советских республик руководство современной Белоруссии замалчивает, зато весь Минск увешан рекламой литовских князей Радзивиллов, беспощадно эксплуатировавших предков современных белорусов.

В церемонии открытия мемориальной доски приняла участие замгенсека ООН Хелен Кларк. Она поблагодарила за присвоение минской школе имени соотечественницы.

И сегодня же Александр Лукашенко встретился с Хелен Кларк, а также помощником генсека ООН — директором регионального бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу. Руководитель постсоветской республики лично вручил им ордена Франциска Скорины — «высшую награду нашей интеллигенции» — «за значительный личный вклад» в развитие сотрудничества между Белоруссией и ООН в процессе комплексной реабилитации и обеспечению устойчивого развития районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

«Есть много в мире добрых людей — таких, как вы, как ООН, которые помогают нам в преодолении этой катастрофы, — сказал Лукашенко в ходе встречи Кларк и Султаноглу. — Но, согласитесь, это невозможно соизмерить с тем, что сделала Белоруссия».

«Сложность вся заключалась в том, что чернобыльская катастрофа легла на наши плечи после распада нашего государства — Советского Союза», — подчеркнул Лукашенко. В официальных сообщениях отсутствуют слова Лукашенко о том, что СССР был «нашим государством».

Говоря о ЧАЭС, Лукашенко отметил, что «мы не строили эту станцию», что соответствует правде: лично руководитель постсоветской республики действительно не был на этой стройке — были другие специалисты из БССР и других советских республик. В 1991 году БССР стала именоваться РБ («Республика Беларусь»).

«Мы её не эксплуатировали, а беда в основном пришлась на нашу территорию. И рассчитывать нам было не на кого. И примерно 25 государственных бюджетов годовых мы собирали эти средства и вкладывали в преодоление этой катастрофы. Сегодня нам уже не кажется, что эти земли навсегда потеряны, как это виделось 30 лет назад. Мы обладаем уникальными знаниями — пусть вытекающими из горького опыта, но уникальными знаниями по преодолению подобных катастроф. Пусть это будет нашим вкладом в развитие человечества», — сказал Лукашенко.

В президентской пресс-службе сообщили также, что 26 апреля, когда будет отмечаться 30-летие катастрофы ЧАЭС, Александр Лукашенко посетит Ельский район Гомельской области. Прозападная оппозиция тем временем эксплуатирует дату, готовясь завтра провести своё традиционное мероприятие «Чернобыльский путь» (Чарнобыльскi шлях»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Белоруссии продолжили политику «белорусизации», в рамках которой осуществляется ревизия официальной историографии, уничтожение русскоязычной топонимики, распространение политических мифов и конструирование новой идентичности белорусов. Данная практика сопровождается экономическими требованиями к России.

«Традиции белорусской государственности, опирающиеся на многовековой опыт выстраивания взаимоотношений с соседями как на Востоке, так и на Западе, во многом предопределили многовекторность белорусской внешней политики, генетическую толерантность и предрасположенность нашего народа к миру и согласию», — заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в статье «Внешняя политика на службе народа», опубликованной в сентябре 2015 года на страницах печатного органа Администрации президента Белоруссии — журнала «Белорусская мысль» («Беларуская думка»). Помимо генетических особенностей белорусов ревизионисты и создатели мифов изобрели также «белорусскую цивилизацию», которая якобы существовала во времена Древнерусского государства. Также установлено, что белорусские песни «происходят из того же времени», что и египетские пирамиды. В целом Белоруссия отличается от постсоветских сестёр не отсутствием тенденций деградации, но запаздыванием их активизации и отсутствием большой крови при реализации.