Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Комитет Госэконадзора Ленобласти выявил места несанкционированного размещения строительных отходов на площади порядка 2 тысяч кв. метров между федеральной трассой «Кола» и Кольцевой автомобильной дорогой Петербурга — неподалеку от гипермаркета «МЕГА-Дыбенко». Об этом сегодня, 21 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Как уточнили в надзорном ведомстве, специалисты комитета выехали с проверкой по жалобам местных жителей еще в середине марта. Проверка показала, что по морфологическому составу на указанной территории размещены преимущественно строительные отходы с примесью бытового мусора.

«Объем отходов, размещенных на участке под линией электропередач площадью около 0,2 гектара, визуально составляет 10 тысяч кубических метров. Свалка расположена в границах МО «Свердловское городское поселение». Собственник отходов не установлен, ведется разбирательство», — отметили в областном комитете Госэконадзора.

В надзорном ведомстве также сообщили, что по результатам проверки, а также ввиду большой площади захламления территории и угрозы возгорания отходов, комитет направил материалы в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

«Доступ лиц, осуществляющих сброс отходов, к свалке должен быть прекращен, а сама свалка ликвидирована. Скорее всего, там будет то же самое, что в начале апреля было сделано в поселке им. Свердлова, чтобы остановить завоз мусора: вмешалась прокуратура, было перекрыто движение, чтобы туда никто не ездил», — предположил источник в областном правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2013 года администрация Всеволожского района сдала в аренду компании «Евробетон» земельный участок в поселке имени Свердлова для возведения заводского здания. Однако в ходе рекультивации земель «Евробетон» завозил на участок отходы потребления и производства без какого-либо контроля со стороны органов местного самоуправления. Подобная практика подписания договоров на «застройку» или «рекультивацию» повторялась в поселке неоднократно. Отходы со свалок могут попасть в Неву, русло которой находится неподалеку.

В отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Губернатор Ленобласти потребовал уволить руководство муниципалитета.