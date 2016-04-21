Астана, 21 апреля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Американская корпорация Fitch Ratings включилась в набирающую популярность среди рейтинговых агентств игру «спрогнозируй рост ВВП Казахстана». Сегодня на конференции для представителей казахстанского финансового сообщества, которая проходит в Алма-Ате, представители компании сообщили, что по их прогнозам рост валового внутреннего продукта Казахстана по итогам 2016 года составит минус 1%.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM

При этом уровень инфляции в республике, по мнению аналитиков Fitch Ratings, к концу года достигнет отметки в 16%.

Директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Кармен Алтенкирх сообщила, что активы Национального фонда Казахстана (в него направляются сверхдоходы, полученные от экспорта нефти) сократятся на 3 млрд долларов (213 млрд руб.).

Она также добавила, что, по прогнозам Fitch, стоимость одного барреля нефти в текущем году возрастет до примерно 45 долларов (3195 руб.). Алтенкирх полагает, что вследствие давления нефтяных цен до конца года можно ожидать незначительного ослабления тенге в ближайшие месяцы Что же касается курса национальной валюты Казахстана, то, по мнению аналитика, в течение года он будет варьироваться в пределах 360−380 тенге (73,4−77,5 руб.) за доллар в зависимости от того, какой будет цена на нефть.

Напомним, что в апреле прошлого года Fitch был более оптимистичен в своих прогнозах в отношении казахстанской экономики. Так, прогнозировалось, что рост ВВП составит 3,5%.

Следует отметить, что Fitch Ratings наряду со Standard & Poor’s и Moody's входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. При этом S&P и Moody's свои «ставки» на развитие казахстанской экономики сделали еще в марте. Участие в этой игре даже приняли эксперты Европейского банка реконструкции и развития и ING Bank. В итоге сегодня имеется 7 авторитетных прогнозов от крупнейших экспертов по росту внутреннего валового продукта в Казахстане в 2016 году: 3 прогноза от рейтинговых агентств, два — от банков развития ЕАБР и ЕБРР, и по одному предсказанию — от ING Bank и от правительства и Национального банка республики.

Итак, согласно прогнозам Fitch Ratings рост ВВП составит минус 1%, Standard & Poor’s делает ставку на нулевой рост либо незначительно отрицательный, Нацбанк и правительство Казахстана — 0,5%, Евразийский банк развития (ЕАБР) — 0,9−1,2%, Moody's — 1%, ЕБРР предрекает 1,2%, ING Bank — 1,9%.

Аналогичная ситуация обстоит и с прогнозами по уровню инфляции: Национальный банк обещает инфляционный коридор в пределах 6−8%, ЕБРР предсказывает 10%, ING Bank —12,9% Standard & Poor’s — не менее 13%, Moody's — 13−14%, Fitch Ratings — 16%, ЕАБР прогнозирует 16−17%.

Кому верить? Этот вопрос корреспондент ИА REGNUM адресовал казахстанскому экономисту Сергею Смирнову.

ИА REGNUM: Сергей, скажите, почему такой разброс в прогнозах? Ведь исходные данные у всех одинаковые.

Исходные данные у всех одинаковые. Это так. Но методика расчетов у каждого своя. Я думаю, что при расчете роста ВВП они учитывают прежде всего тот факт, что основной вклад в формирование ВВП у нас вносит сырьевой сектор: экспорт нефти, металлов и так далее. То есть все то, на что цены упали и вряд ли поднимутся. По крайней мере цены на нефть вряд ли превысят 50 долларов за баррель. Я думаю, цена составит максимум 45 долларов. Есть еще один нюанс. Наши власти заявляют, что бюджет Казахстана не нефтяной, поскольку доходы от нефтяных операций идут в Национальный фонд. Однако эти заявления властей при составлении прогнозов не учитываются, поскольку из Национального фонда все равно потом идут трансферты в бюджет. То есть мы зависим от стоимости цен на нефть. А они, я еще раз повторю, расти не будут, поскольку тот же Иран до тех пор пока не вернет свою долю на нефтяном рынке, не будет замораживать объемы добычи. Исходя из этого, можно сделать предположение, что встреча производителей нефти в Вене, намеченная на июнь, на которой будет вновь обсуждаться вопрос о заморозке уровня добычи нефти, не увенчается успехом. Поэтому понятно, что ВВП у нас будет низким, поскольку все доходы, полученные от продажи нефти, мы тратим на закуп оборудования, продуктов и т. д.

ИА REGNUM: И все-таки, чьи прогнозы ближе всего к истине?

Ну явно не Национального банка и правительства Казахстана, поскольку наши чиновники страдают излишним оптимизмом. Прогноз ЕАБР по уровню инфляции в 16−17%, на мой взгляд, тоже слишком завышен. Думаю, что истина кроется где-то посередине — уровень инфляции по моим прогнозам составит где-то 10−11%. Вся проблема в том, что казахстанские власти последние 20 лет трындели о диверсификации экономики, но так ничего и не сделали. Вспомните тот же кризис 2008 года. Тогда правительство заявляло, что кризис станет толчком для диверсификации экономики. Но кризис прошел, а экономика так и осталась сырьевой. И вот новый кризис пришел, а мы находимся на той же позиции, поэтому, я думаю, на этот раз последствия для казахстанской экономики будут более тяжелыми, чем после кризиса 2008 года.

ИА REGNUM: Во всех прогнозах эксперты международных рейтинговых агентств отмечают, что правительство Казахстана и Нацбанк принимают адекватные меры для снижения внешнеэкономических дисбалансов, а также монетарных рисков. А как вы оцениваете действия казахстанских властей?

У нас себестоимость добычи нефти составляет примерно 50 долларов за баррель. Даже если нефть на мировом рынке будет стоить 44 доллара, наши нефтедобывающие компании будут работать себе в убыток. Соответственно, поступления в бюджет будут сокращаться. Нам говорили, что ситуацию может спасти Кашаганское месторождение. Но во-первых, неизвестно, смогут ли его запустить в нынешнем году. А во-вторых, себестоимость кашаганской нефти — 100 долларов за баррель. Поэтому на него рассчитывать особенно не стоит. Кроме того, у нас в этом году нефти будет добыто меньше, чем в прошлом. Соответственно, на экспорт тоже будет отправлено меньше нефти. Поэтому, как ни крути, тех денег, которые Казахстан получал раньше от продажи нефти, в этом году мы не увидим. Следовательно, будут отрицательные последствия для экономики.

ИА REGNUM: Что можно сделать в этой ситуации?

Поздно пить «Боржоми», когда почки отказали.

ИА REGNUM: И тем не менее — есть ли какие-то меры? Может быть очередная девальвация?

Думаю, если в бюджете не будет хватать денег, власти пойдут накатанным путем и проведут очередную, может быть не одномоментную, но плавную девальвацию. Я не исключаю такой вариант. Все будет зависеть от цен на нефть.

Между тем, другой казахстанский экономист Магбат Спанов уверен: для выправления ситуации в казахстанской экономике цены на нефть не имеют особого значения. Единственное, что необходимо сделать — это сменить премьер-министра страны. И как можно скорее.

«Наш действующий премьер не может даже придумать какую-нибудь идею, чтобы дать толчок росту экономики», — уверен он.

ИА REGNUM: Ну, альтернативы ему ведь нет…

Почему вы так считаете? В стране полно кандидатов. Тот же Бакытжан Сагинтаев (первый заместитель премьер-министра Казахстана. — Прим. ИА REGNUM ) или та же Дарига Назарбаева (заместитель премьер-министра), или тот же Бахыт Султанов (министр финансов). Кроме того, есть талантливые акимы (губернаторы) в регионах. На мой взгляд, премьер-министра можно сравнить с футбольным тренером. Приходит новый тренер и тут же меняется игровая концепция и стратегия. Да, игроки остаются прежними, но цели и задачи у них меняются. А наш премьер-министр по-моему сам уже устал от всех игр и от того, что у него ничего не получается.

ИА REGNUM: Но если цены на нефть будут падать и дальше, то какой прок от смены премьера?

Сегодня нефть на Лондонской бирже стоила 46 долларов. У нас же в бюджете заложена стоимость нефти в 30 долларов за баррель. Вы видите разницу? Думаю, ниже 30−32 долларов нефть все равно не упадет, если, конечно, не произойдет каких-то экстраординарных событий в мировой политике или экономике. Надо исходить не из того, что будет плохо, а из того, что будет хорошо. В мире нет кризиса. Кризис есть только в нефтедобывающих странах, потому что они строили свою экономику исходя из более высоких, чем сегодня, цен на нефть. Но в тех странах, где нефти нет, там ведь у большинства все хорошо. Посмотрите, в Китае рост прогнозируется 5−6%, в Европе — больше 2%, США — больше 2%, Япония — больше 2%. А у нас кризис! У нас кризис в головах. Мы еще в начале 2000-х предупреждали о голландской болезни, говорили, что не надо строить эти дворцы, замахиваться на ЭКСПО, Олимпиаду и так далее. Вместо этого надо было развивать инфраструктуру, логистику и вкладывать деньги в переработку на базе основных отраслей Казахстана — нефть, газ, металлургия, цветные металлы, зерно. Не надо было лезть в программу импортозамещения. Зачем, когда у нас под боком такие сельхозстраны как Таджикистан, Узбекистан и т. д., за счет которых мы могли бы покрывать то или иное количество необходимой нам продукции.

ИА REGNUM: Давайте вернемся к прогнозам. Насколько они близки к истине и насколько им можно доверять?

На мой взгляд, ближе всех к истине прогноз правительства Казахстана. Базовые данные у всех, безусловно, одинаковые, но методика вычисления — разная. Это во-первых. Во-вторых, каждое агентство при составлении прогнозов закладывает в них свои риски и просчитывает разные сценарии. Затем берется что-то среднее. Отсюда такой разброс. Но я согласен с зарубежными экспертами в том, что вряд ли Национальный банк сможет загнать уровень инфляции в коридор 6−8%. На мой взгляд, он составит более 10%. Что касается ВВП, то по моему мнению, у нас будет стагнация.

ИА REGNUM: Есть ли риск, что правительство Казахстана сможет использовать эти прогнозы в качестве оправдания своим действиям?

Безусловно. Я думаю, что будет так: они возьмут самый негативный прогноз и скажут «вот такое-то агентство прогнозировало то-то, но мы приняли меры, и у нас ситуация гораздо лучше, чем они предсказывали.

ИА REGNUM: Давайте подытожим: какими, по вашему мнению, будут рост ВВП Казахстана и уровень инфляции?

Я думаю, что инфляция составит 10−12%, а рост ВВП — 1,5−2%.