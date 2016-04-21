Минск, 21 апреля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Белоруссия покупает в России намного меньше нефти, чем это предусмотрено действующими соглашениями. Об этом заявил Александр Лукашенко 21 апреля в ходе оглашения послания президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

«Да, мы требуем от россиян: коль мы в союзе, и во втором, Евразийском экономическом союзе — давайте придерживаться принципов, которые мы выработали. Это же не дело, когда премьер-министр России, мой хороший друг, товарищ приезжает на КамАЗ и говорит: «Ну, раз белорусы отказались нам продавать какой-то завод — ну, давайте мы на КамАЗе это производство организуем». Ну, а как понимать нашу договорённость о том, что мы не будем создавать альтернативные производства? И что значит «раз не продали МЗКТ — мы будем у себя организовывать». Да кто против продажи? Дорогие мои! Это касается всех! Мы за! Я руководству России откровенно в последних переговорах сказал: «Это в ваших интересах, это обороноспособность страны, вы перевозите ядерное оружие на этих шасси, и создать это — это надо деньги и много времени, школа. Зачем создавать? Хотите купить — покупайте, раз ваш интерес».

Продолжая доклад, Лукашенко проявил некомпетентность в вопросах внешнеэкономической деятельности. В частности, он заявил несуществующие объёмы закупок российской нефти. Руководитель постсоветской республики также обратился к воспоминаниям о временах СССР, развивая которые, можно претендовать на собственность, например, в Египте, так как уроженцы БССР в числе других советских специалистов строили Асуанскую плотину.

«Но и у нас есть интерес в России. Например, мы 22 млн т примерно, 20 покупаем нефти у вас (на самом деле в 2016 году Белоруссия намерена приобрести и переработать 24 млн тонн российской нефти — прим. ИА REGNUM), 25 млрд кубов газа. Хорошо. Вы нам взамен передайте, продайте месторождение, чтобы мы могли добывать 10 млн тонн нефти у вас — ведь мы много в советские времена сделали — знаете Лангепас, и другие, я уже не помню, места, где мы строили, добывали нефть в России, как в одной стране — в Советском Союзе. Давайте договоримся: вы нам помогаете в этом плане, мы вам помогаем, идём навстречу в этом. Почему нет ответа? Догадайтесь сами. Поэтому мы строим прагматично наши отношения, и нас за это критиковать не надо», — пояснил Лукашенко свою позицию по вопросу белорусско-российских отношений. Судя по выражению лиц присутствующих в зале заседаний, догадливых оказалось немного.

«Наши колоссальные интересы лежат в плоскости Российской Федерации, и я уже сказал — мы один народ. Но и технологичный Запад нам не безразличен», — отметил в своём докладе Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белоруссии не выполнило взятые на себя несколько лет назад обязательства реализовать хотя бы пять «пилотных» интеграционных проектов в промышленной сфере. В марте 2015 года Лукашенко чётко заявил, что госпредприятие ОАО «Минский завод колесных тягачей» останется в госсобственности, а в августе, посещая МЗКТ, сообщил, что Россия отказывается не только поставлять вооружение, но даже комплектующие, пытаясь оказать давление на руководителя постсоветской республики и «за бесценок» приобрести такие заводы, как МЗКТ, который производит шасси для ракетных установок. Похожая ситуация сложилась с созданием холдинга «Росбелавто» (объединение «КАМАЗ» и «МАЗ»): Лукашенко наложил вето на реализацию данного проекта. В итоге МАЗ потерял долю на российском рынке и, не найдя сбыта в других странах, был вынужден сокращать трудовой коллектив и запросил помощь из госбюджета.