Астана, 20 апреля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. В Казахстане за первый квартал текущего года сотрудниками местной полицейской службы МВД было зафиксировано более 913 тысяч административных правонарушений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел республики Игорь Лепеха. По его данным, 620 тысяч из них — это нарушения правил дорожного движения.

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При этом глава комитета отметил, что на треть выросло количество преступлений, раскрытых по горячим следам.

Следует отметить, что так называемая местная полиция появилась в Казахстане относительно недавно. Соответствующий закон президент подписал в ноябре 2015 года.

Как сообщал тогда министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, местная полиция формируется за счет участковых инспекторов полиции и их помощников, ювенальной полиции, дорожно-патрульной, природоохранной, а также подразделений по защите женщин от насилия и по делам несовершеннолетних. При этом начальник местной полиции должен назначаться по согласованию с акимом (мэром) и маслихатами (местными избирательными органами) региона, а участковые инспекторы местной полиции — с учетом мнения населения административного участка. Работать местная полиция начала с 1 января 2016 года.

Еще на стадии обсуждении законопроекта, разработанного в МВД, казахстанские депутаты выражали обеспокоенность, что внедрение местной полиции вызовет рост правонарушений, а сами местные полицейские, в обязанности которых в том числе входит обеспечение дорожной безопасности, «будут стоять на дорогах с жезлами» вместо того, чтобы заниматься другими своими обязанностями.

Однако, по словам Игоря Лепехи, критики закона оказались неправы. В частности, он сообщил, что выявление таких нарушений, как приставание в общественных местах, выросло на 84%, нарушения запрета на курение — на 16%, на нарушение тишины — на 9% и фактов распития алкогольных напитков — на 1,3%.

«Если судить о первых итогах работы, можно с уверенностью констатировать, что снижения правоохранительного потенциала полиции не произошло. Напротив, отдельные показатели работы значительно улучшились за счет освобождения подразделений местной полицейской службы от выполнения несвойственных им функций, что позволило сосредоточить ее усилия на выполнении прямых задач, установленных законом. К примеру, почти на треть возросло количество раскрытых преступлений по горячим следам нарядами», — констатировал Лепеха.

Наряду с этим он отметил высокую эффективность использования технических средств в работе полиции. В частности, речь идет об оснащении полицейских видеорегистраторами.

«Местными исполнительными органами для МПС приобретено свыше 9 тысяч единиц видеорегистраторов. До конца года планируется закупить еще около 2,5 тысяч носимых и 140 мобильных видеорегистраторов. С начала текущего года с помощью видеорегистраторов было зафиксировано и привлечено к ответственности более 17 тысяч правонарушителей, из которых более 100 относятся к разряду уголовных проступков. Наложено штрафов на сумму более 90 миллионов тенге (19,1 млн руб) «, — отметил он.

Кроме того, Игорь Лепеха отметил, что весомый вклад в выявление административных правонарушений вносят общественные организации Казахстана. По его данным, на сегодняшний день в республике действуют порядка 5 тысяч общественных организаций, членами которых являются порядка 30 тысяч человек. Именно с их помощью полицейским удалось раскрыть более 670 преступлений и выявить свыше 9 тысяч административных правонарушений. Глава комитета также добавил, что на поощрение людей, участвующих в охране общественного порядка, из республиканского бюджета выделено в 64 млн тенге (13,6 млн руб.), поощрения получили более 1200 человек.

Отметим, ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Жакип Асанов сообщал, что число убийство и случаев нанесения тяжкого вреда за последние 30 лет снизилось в 2 раза. Кроме того, за последние 20 лет число заключенных в Казахстане снизилось в 3 раза — со 100 тысяч до 38 тысяч человек, а по тюремному индексу Казахстан из тройки лидеров перебрался на 61 место.

Между тем, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, с начала 2016 года в республике зарегистрировано 76 556 преступлений. При этом, согласно статистическим данным, уровень преступности неуклонно растет. Так, если в 2007 году было зарегистрировано 130 090 преступлений, то в 2015 году этот показатель составил 386 714 преступлений.