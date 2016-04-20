Озвучены даты проведения матчей ЧМ-2018 на «Волгоград Арене»
Волгоград, 20 апреля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Первый матч группового турнира финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде на новом стадионе, который возводится к мундиалю, состоится 18 июня. Расписание футбольных баталий утвердила Всемирная федерация футбола, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля со ссылкой на опубликованные на официальном сайте FIFA уточненные данные.
Так, согласно календарю, на стадионе «Волгоград Арена» 18 июня в 21:00 встретятся команды, занявшие третье и четвертое места группы G. Команды, занявшие второе и четвертое места в группе D, сойдутся в футбольном поединке 22 июня. Начало встречи в 18:00.
25 июня состоится матч между командами группы, А (начало в 17:00). Последняя четвертая встреча выявит победителя среди команд группы Н. Матч намечен на 28 июня на 17:00
Отметим, что изначально озвученное расписание матчей мундиаля в Волгограде не изменилось.
Напомним, финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Чтобы определить победителя турнира, на чемпионате мира FIFA будут проведены 64 матча.
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Послом Волгограда на ЧМ-2018 стала олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на центре Волгограда на новом стадионе «Волгоград Арена» строители приступили к возведению уже четвертого этажа. Работают строители с опережением графика на два месяца.