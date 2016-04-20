Волгоград, 20 апреля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Первый матч группового турнира финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде на новом стадионе, который возводится к мундиалю, состоится 18 июня. Расписание футбольных баталий утвердила Всемирная федерация футбола, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля со ссылкой на опубликованные на официальном сайте FIFA уточненные данные.

wc-2018russia.ru Стадион в Волгограде к ЧМ-2018

Так, согласно календарю, на стадионе «Волгоград Арена» 18 июня в 21:00 встретятся команды, занявшие третье и четвертое места группы G. Команды, занявшие второе и четвертое места в группе D, сойдутся в футбольном поединке 22 июня. Начало встречи в 18:00.

25 июня состоится матч между командами группы, А (начало в 17:00). Последняя четвертая встреча выявит победителя среди команд группы Н. Матч намечен на 28 июня на 17:00

Отметим, что изначально озвученное расписание матчей мундиаля в Волгограде не изменилось.

Напомним, финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Чтобы определить победителя турнира, на чемпионате мира FIFA будут проведены 64 матча.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на центре Волгограда на новом стадионе «Волгоград Арена» строители приступили к возведению уже четвертого этажа. Работают строители с опережением графика на два месяца.