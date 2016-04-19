Новосибирск, 19 апреля, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Представители молодежного фестиваля под названием «Всешествие», который организуется в этом году департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в противовес Монстрации, пригласили лидера ЛДПР Владимира Жириновского на свое мероприятие. Письмо с намеком на сарказм и упоминанием о его высказываниях в сторону Монстрации и городских властей Жириновскому было отправлено 18 апреля. Об этом сказано в группе мероприятия «ВКонтакте».

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«Недавно вы рассказали депутатам Государственной Думы о молодежном шествии в Новосибирске, которое пройдет 1 мая. Как и ваши коллеги в ГосДуме, мы узнали много интересного и даже неожиданного о нашем мероприятии. Чтобы узнать еще больше и составить личное впечатление — приходите на наше «Всешествие»! (…) Приезжайте, поговорите с живыми участниками — это будет полезное и приятное знакомство с реальностью!», — сказано в посте в социальной сети.

В самом же письме говориться: «Мы приглашаем Вас принять участие во «Всешествии» и составить личное впечатление о данной молодежной акции, которая берет свои исток из 60-х годов 20 века, когда молодые ученые Академгородка предложили традиции неформального празднования Дня весны и труда».

Напомним, о том, что проведение неформального молодежного шествия с абсурдистскими плакатами и лозунгами в Новосибирске в день православной Пасхи 1 мая может стать опасным прецедентом и, что эта акция может быть нацелена на будущие осуществление «оранжевой революции» Владимир Жириновский заявил в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы 15 апреля.

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О «Всешествии», организованном комитетом по делам молодежи новосибирской мэрии, лидер ЛДПР не говорил. Свое обращение он посвятил именно Монстрации. Правда, Владимир Жириновский выступил с критикой мэра Новосибирска Анатолия Локтя. «Это нужно отслеживать, смотреть, вместо того чтобы запретить эту акцию и провести акцию солидарности между гражданами, мэр города не считает это нормальным явлением, он начинает говорить, что кроме православных есть и другие и их тоже нельзя обижать. Россия православная — кого вы там еще хотите поддерживать? Он коммунист, православие его не особенно интересует», — сказал лидер ЛДПР. В свою очередь, Локоть позже сказал, что «необдуманные, размашистые высказывания некоторых политиков, напротив, могут привести к дестабилизации обстановки в Новосибирске и раскачиванию лодки, в которой мы все сидим».

Стоит отметить, что и сама Монстрация также может состояться в Новосибирске 1 мая. Ее никто, по словам городской власти, запрещать не собирается. Но и согласовывать не торопятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как новосибирские власти, полиция и представители Монстрации не смогли договориться о том, по какому все же маршруту должно пройти молодежное неформальное шествие 1 мая, новосибирское региональное отделение партии «Яблоко» решило помочь идеологу акции Артему Лоскотову и монстрантам попасть на первомайскую демонстрацию.

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Сам Лоскутов не оставляет попыток вывести молодежь на центральные улицы Новосибирска — 15 апреля он подал еще одно заявление о шествии Монстрации от пл. Калинина до пл. Ленина в 15:00 1 мая.

Интересно то, что о Монстрации говорят уже не первый год, а вот об очередном неформальном шествии, которое должно пройти в Новосибирске 1 мая, и организатором которого выступил комитет по делам молодежи мэрии, заговорили не так давно — буквально, после того, как организаторы Монстрации в 2016 году не согласились на альтернативные центру города площадки. Акция, которая получила название «Всешествие» представляется как «способ по-другому взглянуть на праздник Первого мая и весело провести его вместе со всем Новосибирском». Колонна «Всешествия» пройдет от театра «Глобус» до ГПНТБ, начало в 14.00. В это же время и по этому же маршруту ранее городские власти предложили пройти и монстрантам. Организаторы «Всешествия» и вовсе предложили участникам Монстрации присоединиться к их колонне. Но организатор неформального молодежного шествия Артем Лоскутов обвинил власти в рейдерском захвате Мострации. Он отказался идти вместе с «Всешествием» и заявил, что мэрия предлагает ему присоединиться к этому мероприятию, чтобы на будущий год «Всешествие» оказалось единственной подобной акцией, и «устранился неприятный несговорчивый организатор».