Минск, 11 апреля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 11 апреля, подписал указ №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В официальном комментарии к давно ожидавшемуся указу сказано, что он «направлен на совершенствование пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях». Совершенствование представлено как повышение пенсионного возраста. В частности, указом предусматривается с 1 января 2017 года поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет. Аналогичное увеличение (на 3 года за 6 лет) возраста, дающего право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет; соразмерное общегражданскому постепенное повышение предельного возраста состояния на военной службе военнослужащих.

«В соответствии с указом также рекомендовано руководителям организаций (независимо от форм собственности) шире применять практику участия нанимателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии», — отметили в президентской пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года Александр Лукашенко провёл несколько совещаний, посвящённых преобразованиям в либертарианском духе, рекомендованных потенциальными внешними кредиторами в условиях очередного кризиса. Данные меры получили поддержку в администрации президента, Совмине и Нацбанке. На словах Лукашенко продолжает декларировать построение «рыночного социализма», но на деле проводит (не без проблем) политику, которая мало что имеет общего с социализмом.