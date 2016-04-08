Омск, 8 апреля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Мэр Омска Вячеслав Двораковский не исключил, что в 2017 году будет участвовать в выборах депутатов городского совета, чтобы затем бороться за пост градоначальника.

admomsk.ru Вячеслав Двораковский

«Сегодня у нас задача №1 — подготовиться окончательно и провести соответствующим образом 300-летие Омска. Очень большая была работа проведена до этого. Беспрецедентно. За три последних года мы освоили 10 миллиардов рублей на различных объектах в городе Омске. Многие из них на памяти людей, в первую очередь, наверное, все наши дорожные и транспортные объекты. Много ремонтов проведено в сфере общего образования и так далее. На нынешний год у нас завершается эта программа. Нам до сего момента удавались абсолютно все полномочия, которые были в рамках 300-летия города поручены, мы с ними справлялись. Мы это все сделаем и потом будем оценивать ситуацию: куда идти, где баллотироваться, и насколько это будет интересно омичам», — сказал мэр в интервью «Первому городскому телеканалу».

В связи с тем, что прямых выборов мэра Омска больше не будет, чтобы бороться за кресло градоначальника, Вячеславу Двораковскому придется участвовать в выборах депутатов горсовета. На вопрос, будет ли он участвовать в следующих выборах депутатов горсовета, мэр ответил следующим образом: «Я не исключаю такого варианта».

Омский политолог Михаил Машкарин считает, что, делая подобные заявления, Вячеслав Двораковский «не вполне адекватно оценивает серьезность ситуации в городе».

«Двораковский избирался в горсовет несколько раз. И даже когда все сомневались, что его изберут. Но тогда была другая ситуация, он был главным инженером «Мостовика», предприятие было на слуху. Сейчас ему будет труднее это сделать. Я думаю, что он погорячился с этим заявлением. Лучше завершить свою деятельность на посту мэра Омска, чем в ранге проигравшего кандидата в депутаты горсовета. Ему будет очень тяжело туда пробиться, против Двораковского пойдут влиятельные люди», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я давно и достаточно хорошо знаю город Омск. И на моей памяти никогда не было такого безобразия с дорогами. И все это, естественно, ассоциируется с мэром. С другой стороны, никогда в Омске не было такого убогого городского бюджета, с которым в принципе невозможно решить существующие проблемы. Но проколов у мэра конечно тоже много. И когда он делает такое заявление, я думаю, что он не вполне адекватно оценивает серьезность ситуации в городе», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 19 марта 2015 года областной парламент во всех чтениях отменил прямые выборы глав исполнительной власти муниципальных образований региона. Теперь кандидатура на пост главы муниципального образования выдвигается на основании решения, принятого депутатами районных и городских советов, рассматривается и утверждается конкурсной комиссией. Добавим, полномочия мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают летом 2017 года.

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Напомним, Двораковский избирался депутатом Омского городского совета в 1996, 1998, 2002 и 2007 годах. 16 марта 2012 года был избран председателем горсовета. Мэром Омска избран на досрочных выборах 17 июня 2012 года.

Что касается состояния городских дорог, в настоящее время оно подвергается жесткой критике. Омичи даже устраивают по этому поводу акции протеста.

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В марте текущего года стало известно, что постановлением правительства Омской области от 30 марта распределены субсидии на ремонт автодорог. Общий размер субсидий областного бюджета составляет 650 млн рублей, из них 643,3 млн рублей направлены городу Омску.

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Однако при этом дороги в городе начнут ремонтировать не раньше мая. Аукцион планируют провести не позднее 29 апреля, а подписание контрактов должно состояться в середине мая. Сразу после этого должны начаться ремонтные работы.