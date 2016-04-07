Минск, 7 апреля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Александр Лукашенко распорядился закупать для чиновников — от руководителей районного уровня до министров, исключительно собранные в Белоруссии автомобили. Об этом он заявил 7 апреля во время посещения белорусского ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ».

president.gov.by Александр Лукашенко во время посещения белорусского ОАО «Минский автомобильный завод»

Руководителю постсоветской республики представили легковой автомобиль «представительского класса» — продукцию крупноузловой сборки СЗАО «БелДжи», которое собирает в Минской области китайские автомобили марки Geely. Производство этих автомобилей ещё только планируется начать к концу года, однако Лукашенко, как сказано в сообщении госинформагентства БелТА, «высоко оценил новинку с точки зрения удобства, оснащенности и дизайна».

«Никакого импорта для чиновников, кроме премьера, вице-премьеров и высших должностных лиц», — распорядился Лукашенко. Он пояснил, что пересадка чиновников на «китайца» белорусской сборки будет происходить постепенно.

Пересядет ли сам Лукашенко с Mercedes и Maybach на «Джили» — не уточняется. Ранее руководитель постсоветской республики неоднократно распекал своих подчинённых за приверженность люксовым иномаркам и пренебрежение собранным в Белоруссии иранским Samand.

«Надо покупать свои автомобили, тем более они в два раза дешевле немецких», — сообщил Лукашенко. Не откладывая дело в долгих ящик, он отдал соответствующее распоряжение управляющему делами президента Виктору Шейману: «Вы сказали, что машина хорошая, значит, пусть чиновники покупают. Поручение Шейману: пускай прорабатывает, где, сколько по плану по всей вертикали, начиная от председателей райисполкомов и заканчивая министрами».

«Самое главное, что мы это делаем у себя. Если гарантию не выдержат, то приехал на завод и сделал», — сказал Лукашенко. Ехать придётся в город Борисов, на улицу Чапаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии производится сборка не только китайских автомобилей Geely, экспортируемых в РФ, но также китайский Zotye Z300 — также в деревне Обчак Минской области на СП ЗАО «Юнисон», где предлагают помимо них не нашедшие сбыта даже в госорганизациях «Саманды». Помимо этого, 23 декабря 2011 года первый зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко (ныне — просто зампред Совмина) заявлял о намерении наладить выпуск китайских автомобилей Lifan («Лифан»).

Также заявлялось о сборке в Белоруссии автомобилей французской компании «PSA Peugeot Citroën», американской компании «General Motors» («Opel Corsa») и других известных автокомпаний. Однако белорусы по-прежнему предпочитают иномарки зарубежной сборки, в последние годы особенно активно покупая произведённые в России автомобили.