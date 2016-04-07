Минск, 7 апреля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. «Что там за проблема — работать на российском рынке? У тебя там конкурентов настоящих нет! Ты понимаешь?», — заявил 7 апреля Александр Лукашенко, обращаясь к руководителю белорусского ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» во время посещения госпредприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Минский автомобильный завод», 7 апреля 2016 года

Лукашенко заслушал доклады о работе автозавода в прошлые годы, о перспективах завода. Особое внимание было уделено падению доли МАЗ на основном рынке сбыта — российском, а также проблемах сбыта на других рынках. Плохие показатели работы в последние годы отразились на трудовом коллективе предприятия — он был подвергнут нескольким «оптимизациям»: в несколько заходов увольнялись сотни рабочих, сокращались зарплаты, завод работал неполную неделю.

Обращаясь к руководителю МАЗ, Лукашенко сказал: «Ты должен привезти красивую качественную технику, по конкурентной цене. Но главное — ты должен сказать: «Ребята! Я вам даю 5 лет гарантию!». Или там 200 тысяч — такую, какую даёт Россия, но в два раза больше. Тебя с удовольствием купят. Чего тебе бояться?»

Лукашенко сообщил, что у него сердце радуется, когда он видит рекламу пятилетней гарантии легкового автомобиля корейской марки KIA. «Так и ты возьми дай!», — сказал он директору МАЗа.

«Любой частник хочет вот столько взять и разложить по карманам, — показал Лукашенко объём больших карманов. — Он думает, что в гробу тоже карманы есть, куда можно потом засунуть, после смерти».

«У тебя государственное предприятие. У тебя не стоит задача на яхтах возить кого-то, на самолётах чтоб летали, чтоб разворовывалось, раскладывалось по карманам», — отметил руководитель постсоветской республики.

«Тебя минимум просят: сохрани трудовые коллективы, плати зарплату, производи хороший товар и продавай. Вот в чём вопрос», — отметил он. «Не будем тебе даже доводить количество, хотя без количества не может быть и денег», — сказал Лукашенко.

«Но ты сохрани трудовой коллектив, плати народу зарплату, не сокращай рабочие места», — поручил Лукашенко директору МАЗа, отметив, что в противном случае другие чиновники — глава Администрации президента, председатель Мингорисполкома и другие будут «корячиться», создавая рабочие места после сокращений на МАЗ.

«Поэтому говорить о том, что там, видите ли, Россия, КАМАЗ и прочее — да чепуха это всё по сравнению с той дисциплиной, которая есть здесь!», — заявил руководитель постсоветской республики. Судя по угрюмому молчанию чиновников Совмина, других госструктур и руководства госпредприятия, «чепуха» давно стала их головной болью.

Лукашенко также выступил перед собранными к его визиту работниками автозавода, рассказав о пенсионном возрасте, проблемах зарубежных стран и перспективах собственно ОАО «МАЗ». Он сообщил, что МАЗ для него — это индикатор состояния предприятий машиностроения и хуже, чем на минском автозаводе работать просто нельзя «чего бы это ни стоило».

«МАЗ, как и БелАЗ, как и мотовелозавод, который сегодня кувыркается, ещё хуже, чем МАЗ и прочее — это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому, отвечаю для скептиков и тех, кто сегодня не верит в это: МАЗу быть, быть всегда ‑ и при мне, и после меня. Как некоторые мне писали — это ещё и безопасность нашей страны. А самое главное — это высочайший технический уровень нашего народа. Если мы угробим такие производства — ну тогда возьмём лопаты и будем копать землю, если нас в сельское хозяйство возьмут. Там тоже сейчас лишние руки никому не нужны», — сказал Лукашенко.

Лукашенко сообщил работникам предприятия, что им предстоит решить задачу, которую не в состоянии решить чиновники в правительстве и других кабинетах — спасти предприятие, повысить качество, произвести конкурентоспособную продукцию и продать её на внешних рынках. Рабочие молча слушали. Оставалось непонятным, зачем при таком подходе нужны все остальные — вплоть до руководства республики.

«Нас просто вытолкнут из рынка. Но не только из внешних рынков, в том числе российского, но и из внутреннего. У вас никто не купит автомобиль. А я больше распределять ваши автомобили, как было в прошлом году — по сельскому хозяйству, по транспортникам, не буду. Это был последний год», — сказал он.

Лукашенко заявил также, что миллиарды долларов китайских кредитов он «раздавать» не будет, отметив: «Вы получите деньги, возможно и китайские кредиты, которые мне представил Си Цзиньпин по линии КНР, у нас несколько миллиардов долларов. Но вы их получите только тогда, когда с другой стороны покажете, что у вас есть рынки, куда вы сбудете эту продукцию, продадите. В противном случае — извините меня, я вам ни копейки не дам».

Руководитель постсоветской республики сообщил, что в ближайшее время проведёт совещание по вопросам стратегии развития белорусского машиностроения. На данном совещании будет обсуждён вопрос спасения с помощью китайских «связанных» кредитов «фамильного серебра» постсоветской республики, доставшегося в наследство от Советского Союза,

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня 2012 года пресс-служба президента Белоруссии сообщила о том, что между Москвой и Минском достигнута принципиальная договорённость о формировании автомобильного холдинга «Росбелавто» через слияние на паритетной основе активов ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ». Позднее, 18 июля премьер РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с Александром Лукашенко заявил, что создание «Росбелавто» находится в продвинутой стадии. «Идет достаточно сложный переговорный процесс, который, я надеюсь, в относительно короткой перспективе будет завершен», — отметил Медведев. Однако переговоры, которые длились почти пять лет, завершились полным провалом: «Росбелавто» так и не было создано. Не состоялся ни один из «пяти пилотных интеграционных проектов в промышленной сфере», которые правительства Белоруссии и России обязались реализовать в краткосрочной перспективе, чтобы продемонстрировать способность к интеграции.