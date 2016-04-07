Омск, 7 апреля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. События Омской области 7 апреля в нашем обзоре.

admomsk.ru Ремонт дорог в Омске

Долгий путь к ремонту омских дорог

Главное управление контрактной системы (ГУКС) 6 апреля объявило пять первых аукционов на ремонт дорог в Омске. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в их число вошли следующие объекты: ул.Б.Хмельницкого, ул. Иртышская Набережная, Красноярский тракт, ул. Волгоградская, ул.Маяковского.

На подачу заявок потенциальным подрядчикам отводится 15 дней. Далее в течение 3−5 дней комиссия будет рассматривать первые части заявок. Аукцион планируют провести не позднее 29 апреля. Подписание контрактов должно состояться в середине мая. Сразу после этого должны начаться ремонтные работы.

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В облправительстве напомнили, что для ремонта городских дорог в этом году выделили 1 млрд рублей, из них более 643 млн после всех ступеней отбора уже отправлено в городской бюджет. До конца недели ГУКС объявит аукционы по оставшимся 13 лотам по выбору подрядной организации на ремонт омских дорог.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в последнее время омичи все чаще жалуются на плохое состояние дорог в городе. В конце марта один из жителей Омска по этой причине устроил акцию протеста, забаррикадировавшись в автомобиле около здания мэрии. При этом омские власти признают, что дороги в городе находятся «в отнюдь не идеальном состоянии». По словам первого замдиректора управления дорожного хозяйства и благоустройства Александра Зауэра, работы ведутся в круглосуточном режиме, но не хватает ресурсов, да и «техника оставляет желать лучшего».

Олени на дороге

В Омской области из-за стада оленей на трассе образовалась пробка.

Как сообщает «Омск здесь», животные могли сбежать с фермы, расположенной на Черлакском тракте.

Бегущее по дороге стадо снял на видеорегистратор один из автомобилистов. Видео он выложил в интернет. «Со стороны Кормиловки по направлению в город на маленьком виадуке благородные животные создали пробку, а при съезде с моста сместились на встречку, пропуская авто», — прокомментировал автор видео.

Памятник Колчаку

Сенатор Елена Мизулина во время посещения музея Центра изучения истории Гражданской войны высказалась за то, чтобы к 300-летию Омска в городе появился памятник Александру Колчаку.

Как сообщается на официальном сайте сенатора, во время Гражданской войны, с июня 1918 по ноябрь 1919 года, именно Омск «являлся резиденцией адмирала Александра Васильевича Колчака, объявившего город столицей белой России».

«С Александром Колчаком связана легендарная страница истории Омска, которая еще не получила достойной оценки. Историческая справедливость в отношении патриотического подвига генерала Колчака, его союзников, не предавших России в лихолетье, еще не восстановлена», — высказалась Елена Мизулина.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск отпразднует 300-летие уже в августе текущего года.

Осуждены за убийство школьницы

В Омске осуждены двое жителей города Называевска, обвиняемые в убийстве и изнасиловании школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Установлено, что 13 января 2013 года в городе Называевске была убита 17-летняя девушка. По делу выдвинули ряд версий, по каждой из которых проведен большой объем следственной и оперативно-розыскной работы. На причастность к совершенному преступлению отработали около 6 тысяч мужчин. Со свидетелями проводились сеансы гипнорепродукции пережитых состояний. В ходе следствия допросили более 900 свидетелей, провели 36 обысков и выемок, 93 различных экспертизы.

В ведомстве уточнили, что в результате этой кропотливой работы в поле зрения следственных органов попали двое жителей города Называевска — 23-летний и 24-летний мужчины. Оба ранее были неоднократно судимы за кражи. С одним из них потерпевшая училась в одной школе. Злоумышленники признались в содеянном и дали подробные показания об обстоятельствах преступления.

По данным следствия, около 22 часов 13 января 2013 года учащаяся 11 класса вернулась в город Называевск, приехав на электропоезде из Омска, где она в одном из вузов посещала подготовительные курсы иностранного языка. На перроне, расставшись с друзьями, школьница позвонила матери. Сокращая дорогу, она возвращалась домой по безлюдной неосвещаемой тропинке за частными домами, где на нее напали мужчины.

Они жестоко избили девушку, изнасиловали ее и задушили ремнем от ее сумки. Тело погибшей они оттащили на пустырь и спрятали в заброшенном колодце. Один из них похитил личные вещи школьницы на сумму около 7 тысяч рублей, а сумку и кошелек убитой выкинул. Тело девушки нашел ее отец в ходе поисков.

В январе 2016 года уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в областной суд для рассмотрения по существу. Присяжные заседатели согласились с доводами следствия и государственного обвинителя и вынесли обвинительный вердикт. Подсудимых они признали не заслуживающими снисхождения.

Сегодня, 7 апреля, приговором Омского областного суда одному из убийц назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, другому — 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.