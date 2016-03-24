Москва, 24 марта, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» 24 марта заявил, что Вашингтону придется смириться с властью президента Сирии Башара Асада, чтобы сохранить свои «микроскопические оппозиционные силы» в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, в Сирии американцы «влипли чудовищно», и «в каком-то смысле мы дико им помогли». Вашингтон оказался заложником «своих микроскопических оппозиционных сил», которые он поддерживал. «Поддерживали, кричали: «Асада вон!» — потом они поняли, [если] Асада вон, микроскопические силы немедленно пожираются ИГИЛом, и они получают этот ИГИЛ», — считает политолог.

Он пояснил, что единственный способ сохранить эти микроскопические силы и каким-то способом дать им политический шанс — это уничтожить ИГИЛ и усилить Асада, потому что без Асада это невозможно сделать.

«Но сделать это своими руками американцы не могут, и значительная часть американского истеблишмента понимает, что только сохранение Асада и кооптация рядом с Асадом этих сил может спасти хоть как-то эти силы. Потому что в противном случае они будут абсолютно уничтожены», — подчеркнул Кургинян.

«И американцы видят, я не знаю, есть ли там договоренность, но американцы четко видят, что русские делают то, что в конечном итоге спасает их от сокрушительного поражения, в которое они сами себя втянули», — заключил он.

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Напомним, госсекретарь США Джон Керри накануне прибыл в Москву с визитом. Вместе с ним в Москву прибыла помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

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