Кишинёв, 2 марта, 2016, 01:05 — ИА Регнум. «Наш нейтралитет — фикция, фальшивка, он существует только в конституции и не признается ни одной международной структурой и ни одним государством», — заявил в эфире кишиневского телеканала Publika TV министр обороны Молдавии Анатолий Шалару.

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По его мнению, Россия, с одной стороны, «не уважает молдавский нейтралитет» и «плюет» на него, сохраняя военное присутствие в Приднестровье, а с другой стороны, нейтралитет «является инструментом шантажа со стороны России с тем, чтобы держать нас в зоне влияния». «Если бы на территории Молдавии не было российской армии, не было бы проблем со вступлением в НАТО», — добавил Шалару.

Справка ИА REGNUM:

Оперативная группа российских войск и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

Министр обороны подчеркнул, что Молдавия, к его сожалению, не связана с НАТО ни одним договором о безопасности. «Этот нейтралитет ничего нам не дает. Если Молдавия вступит в конфликт с условным государством Х, ни одна организация и ни одна страна не окажет нам помощь», — сказал Шалару.

Вместе с тем он заявил, что у Кишинева «достаточно сил, чтобы остановить возможную атаку со стороны незаконных войск в Приднестровье». «Приднестровскими войсками руководят из Москвы. Вся их техника — из российской армии», — добавил он

По мнению министра, в Приднестровье «надо привести миротворцев под мандатом ООН, а российских — отправить домой». По словам Шалару, Россия ведет против Молдавии «гибридную войну». «Мир еще не знает об эффектах этой войны. И самое худшее то, что аспекты и методы этой войны не подпадают под рамки международного Уголовного кодекса», — добавил он.

В заключение Шалару рассказал о том, какие «крупные средства» требуются для поддержания статуса нейтралитета. «Далеко не каждая страна может себе позволить быть нейтральной. Нейтралитет нам дорого обходится», — уверяет Анатолий Шалару.

ИА REGNUM обращает внимание, что Шалару вслед за одним из своих предшественников на этом посту Виталием Маринуцей вводит граждан Молдавии в заблуждение с целью убеждения их в «финансовой выгоде» отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО.

В частности, министры-агитаторы умалчивают о том, что в действительности средний уровень военных затрат для внеблоковых европейских государств составляет 1,35% от ВВП, в то время, как для стран НАТО этот показатель достигает 1,55%. Еще более показательно сравнение внеблоковых стран и государств — членов НАТО по объему военных расходов на душу населения. Для внеблоковых европейских государств этот показатель в среднем составляет $133, в то время, как для стран НАТО — $313. Для 58% внеблоковых европейских государств уровень военных расходов не превышает $200 на человека в год, в то время как из группы стран НАТО столь низкими военными расходами на душу населения могут «похвастаться» лишь 27% государств.

Подробнее со сравнительными показателями военных расходов стран НАТО и внеблоковых государств можно ознакомиться в опубликованном ИА REGNUM исследовании доцента кафедры политических наук и международных отношений Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, кандидата политических наук Натальи Киселевой «Украина — НАТО: финансовый аспект политического выбора», которое в полной мере актуально и для ситуации в Молдавии, чьи чиновники используют те же примитивные и лживые аргументы в пользу отказа от нейтралитета, что и их украинские коллеги.