Новосибирск, 18 февраля, 2016, 07:35 — ИА Регнум. В Новосибирске завели уголовное дело в отношении коллектора, который «похоронил» дочь должника, а его жену «отправил на панель». Как заявили ИА REGNUM в полиции, с заявлением о неправомерных действиях коллекторов обратилась жительница Новосибирска. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), в отношении неустановленного лица.

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«Заявительница признана потерпевшей по уголовному делу. В рамках расследования проводится комплекс оперативно-разыскных и процессуальных действий по установлению подозреваемых в совершении этого преступления. Полиция уже начала проверку сотрудничающих с микрофинансовой организацией лиц, в чьи обязанности входит работа с клиентами-должниками», — отметили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Постановление о возбуждении уголовного дела и материалы проверки, послужившие основанием к возбуждению уголовного дела, поступили в прокуратуру района и изучены. Прокурор согласился с возбуждением дела, поскольку оно возбуждено при наличии предусмотренных законом повода — поступившего заявления — и достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В настоящее время по уголовному делу проводится дознание. Расследование находится в прокуратуре района на контроле», — уточнили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Отметим, что «за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ предусматривается наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо обязательных работ до 240 часов». Ранее ИА REGNUM сообщало, что жительница Новосибирска пострадала от действия коллекторов. Ее супруг взял 15 тысяч рублей в компании «Домашние деньги», но через некоторое время не смог платить по займу. Накопился долг. Коллекторы решили действовать через жену заемщика. Повалились угрозы, а потом и вовсе дошло до непотребства: в социальной сети прислали ее же фото с текстом о предоставлении интимных услуг и с указанием адреса. Ее предупредили, если не заплатят долг, это фото будет разослано «по всем сайтам и сетям». Затем последовало сообщение о смерти ее малолетней дочери.

Ситуация получила резонанс после того, как девушка, не выдержав, рассказала обо всем на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Это уже не первый случай, когда коллекторы всеми дозволенными и недозволенными способами пытаются «выбить» долг у заемщика. Однако и сотрудники банка недалеко ушли от так называемых вышибал. ИА REGNUM уже сообщало, что у жительницы Новосибирска вернуть долг, взятый ее матерью, требовали именно сотрудники банка. Правда, их действия были уж очень похожи на коллекторские методы — звонки, угрозы, визиты. Женщина обратилась в суд и отсудила у банка 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.