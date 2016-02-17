Москва, 17 февраля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В правительстве РФ поддерживают введение существенных ограничений для владельцев хостелов в жилых многоквартирных домах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля. «Мы вместе с авторами законодательной инициативы проводили в правительстве совещание, эта инициатива поддержана», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак в Госдуме.

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При этом он обратил внимание на то, что в Санкт-Петербурге, в южных регионах страны такой бизнес сформировался. «И в нынешних экономических условиях необходимо каким-то образом этот запрет реализовать — с переходными положениями, то есть мягко, чтобы людей сегодня не лишить последнего заработка, — об этом только идет речь», — пояснил Козак, отвечая на вопрос депутата Сергея Катасонова (ЛДПР).

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Козак также рассказал о беседе с одним из авторов законопроекта депутатом Еленой Николаевой («Единая Россия»), которая сообщила о компромиссе с Минстроем, Москвой, Санкт-Петербургом, а также Крымом. Ограничения для хостелов «необходимо ввести», уверен он. «Они должны быть достаточно жесткими, чтобы жилье не превращалось в объекты нежилого фонда», — заявил Козак.

В Госдуме находится на обсуждении законопроект о запрете хостелов.