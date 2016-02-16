Минск, 16 февраля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. «Резать по живому людей, отбирая последние деньги из карманов у половины населения, никому не позволено! Из этого исходите! И мне ваши реформы совсем не нужны!», — заявил 16 февраля Александр Лукашенко в ходе совещании о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель (фрагмент)

По словам Лукашенко, сложившаяся в постсоветской республике ситуация не напоминает войну, катастрофу или стихийное бедствие. Просто стало «немножко» сложнее, но это не повод для радикальной смены курса и отказа от «белорусской модели» — пресловутого «рыночного социализма».

Лукашенко подверг критике предложенный правительством и Нацбанком Белоруссии пакет антикризисных мер, отметив: «Никакого отхода от того, что обещано в период президентской кампании быть не может. Если кто-то в правительстве или в других органах власти, в местных органах власти, не понимает, что президент по Конституции — победивший президент на выборах избирает и назначает правительство, которое будет проводить эту политику — читайте Конституцию».

«Никакого кризиса нет!», — заявил Лукашенко. Он обратил внимание чиновников на ограничение Евросоюзом санкций в отношении официального Минска и указал на опасность дестабилизации социально-политической обстановки в Белоруссии, якобы пребывающей в состоянии «стабильности и спокойствия». По его словам, если реализовать радикальный вариант преобразований, как это сделано в ближнем зарубежье, то на ликвидацию последствий понадобится не менее 10 лет и ещё больше сил и средств.

«Мы должны создать нормальную жизнь для людей, функционирование нашего государства и общества — вот, что нужно!, — сказал он, резко критикуя своих подчинённых. — А то вы вместо хлеба хотите дать людям некую реформу!».

Руководитель постсоветской республики напомнил присутствующим о том, что они родились не в белорусском государстве и таковое построено в период правления Лукашенко без всяких «реформ». Он отметил, что реформы на данном этапе создают угрозу проводимому им курсу.

«Точнее, построили государство, а это какие ещё реформы! Мы накормили народ — одели, обули их, создали всё необходимое для жизни — без бряцания каким-то там оружием в виде реформ! Поэтому прекратите эту болтовню!», — заявил Лукашенко, обращаясь к чиновникам.

По мнению Лукашенко, следует совершенствовать материальное производство, создавать продукцию и продавать её — это и есть самое главное в работе чиновников. Он подчеркнул: «Но реформы, которые идут с тем курсом, который мы с вами вместе обещали народу — неприемлемы! Это главный критерий! Как бы ни было сложно!».

Напомним, 22 декабря Александр Лукашенко предупредил: 2016 год будет самым трудным за всю историю Белоруссии. Он отметил при этом, что в сложившейся ситуации виноваты «наворочавшие проблем» Россия, Украина и Казахстан. До этого, 28 августа Лукашенко утверждал: «Мы переживаем самые тяжёлые эти времена».

Продолжающийся третий год кризис в Белоруссии вынудил правительство ещё в конце 2015 года заняться выработкой антикризисного плана, предполагающего резкое сокращение госрасходов на социальную сферу. В частности, рассматривалось повышение пенсионного возраста, отказ от индексации зарплат бюджетникам, пенсий и пособий, сокращение социальных льгот, введение новых налогов и сборов, повышение тарифов госмонополий и другие меры.

Во время президентской кампании, 11 октября, Лукашенко заявил, что «я готов на любые преобразования и реформы, и на революционные в том числе, хотя это не мой принцип».

6 ноября, выступая с инаугурационной речью, Лукашенко подверг резкой критике своих подчинённых и заявил о категорическом неприятии самой идеи структурных реформ и проведения приватизации. Лукашенко подчеркнул: в ближайшую пятилетку реформ ждать не следует.

Вскоре в Минск прибыла группа представителей МВФ и Лукашенко резко сменил тональность. Обсуждая 17 ноября условия предоставления фондом финансовой помощи Белоруссии, Александр Лукашенко заявил главе миссии МВФ Питеру Долману, что у него не вызывает отторжения ни одно предложение фонда. Лукашенко также отметил, что рекомендации МВФ исходят из объективных законов экономики.

После этого, 30 декабря Лукашенко снова обратился к теме реформ «и в очередной раз предостерёг от необдуманных шагов», сообщили в президентской пресс-службе.

Данное заявление было созвучно сделанному Лукашенко 6 августа, когда он предостерёг Совмин от прожектёрства и подверг критике оппозиционеров, а также повторил свой тезис о нежелательности построения в Белоруссии буржуазного капиталистического общества.

На протяжении всего года из Минска исходили противоречивые сигналы о готовности к реформам. Создавалось впечатление, что Лукашенко вместе с Совмином и Нацбанком разыгрывали роли плохого и хорошего полицейских, стремясь уговорить внешних кредиторов выделить деньги, которые пошли бы не на практику структурных реформ, а на построение «рыночного социализма».