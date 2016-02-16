Москва, 16 февраля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. У Нефти марки Brent еще есть потенциал хода вверх до 36 долл./барр., что может поддержать кратковременный уход USD/RUB ниже 75,00. Единственное, что омрачает на текущий момент ситуацию — рост геополитического напряжения, которое никак не позволяет инвесторам заложить в цену и вероятность отмены санкций, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

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«Рубль делал попытки покинуть рамки комфортного для него диапазона, причем с прохождением нижней границы. Правда, закрытие все равно произошло выше 78,00 против доллара, однако касание отметки 76,74, невиданной уже пять торговых суток, порадовало. Впрочем, ничего удивительного не произошло», — сказала Афанасьева.

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«Два фактора, как обычно, поддерживают российскую валюту во второй половине месяца. Во-первых, начало налогового периода, которое может удерживать рубль на плаву в течение, как минимум недели. Во-вторых, возобновившийся спрос на нефть, поддерживаемый вербальными интервенциями со стороны представителей ОПЕК», — полагает эксперт.

По ее мнению, «Впереди ждет немало интересных событий, однако в центре внимания, несомненно, останется протокол FOMC. Это может оказать интересное влияние на EUR/USD».

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 февраля Банк России понизил официальные курсы основных валют к рублю. Доллар США к рублю уменьшился на 1,7159 рубля до 77,7792 рубля. Курс евро к рублю снизился по сравнению с предыдущим показателем на 2,6549 рубля до 87,1905 рубля. Нефть выросла в цене на 2,30 % и достигла $34,76 за баррель.