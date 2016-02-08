Бухарест, 9 февраля, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Экс-советник президента Румынии по национальной безопасности Юлиан Кифу считает, что утверждения о том, что проект объединения Молдавии с Румынией одобрен США и пущен в ход, являются «абсурдом», «классической дезинформацией» и частью «информационной войны». В статье для бухарестского издания Evenimentul Zilei Кифу утверждает, что ни проекта, ни дискуссий с США или ЕС на этот счет не было и нет.

cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

Да и сам Бухарест, по словам эксперта, до сих пор однозначно не определился в своем отношении к данной теме. Данный проект, отмечает Кифу, остается на уровне эмоций, в то время как не проведено дискуссии на политическом и тем более государственном уровне, не просчитаны варианты, реалистичность, перспективы, цена.

«А пока не существует реальной дискуссии, мы имеем лишь эмоциональный порыв, историческую симпатию, но ни в коем случае не унионистское поведение в Румынии», — подчеркнул он. Кифу также заметил, что данный план предполагает перемещение границ и ответственность за новые суверенные государства. «Дорога крайне далекая», — добавил он.

Дискуссии на эту тему, по словам эксперта, являются частью политических маневров в самой Молдавии. «Нет, решения для Республики Молдова сегодня находятся в Кишиневе, а не в Бухаресте. Так же, как и ответственность», — подвел итог Юлиан Кифу.

В то же время один из лидеров румыноунионистского движения Actiunea-2012 Мариус Дорин Луля, напротив, утверждает, что «у Румынии есть целая программа насчет Республики Молдова, и не секрет, что она касается будущего Объединения — мирным путем и в рамках международных договоров».

«Однако эту программу уже не стоит больше прятать в шкафах или обсуждать за бокалом вина на встречах глав государств (как Бэсеску и Воронин), — продолжил он. — Будет правильным по отношению к международным партнерам и к гражданам Республики Молдова и Румынии, чтобы на высоком уровне и публично озвучили эту идею, чтобы были предприняты усилия для налаживания между двумя берегами Прута конструктивного и публичного диалога для подготовки таких усилий. Это было бы естественным жестом, который способен дать гражданам Республики Молдова новую надежду, а именно такую надежду, с которой они смогут связать свою надежду на лучшую жизнь на общеевропейском пространстве — далеко от влияния Российской Федерации либо находясь под защитой от влияния Российской Федерации».

Мариус Дорин Луля также ссылается на некий «закрытый социологический опрос», согласно которому за объединение с Румынией на гипотетическом референдуме в Молдавии якобы готовы проголосовать более 50% граждан. При этом, отмечает Луля, из них за объединение как таковое по идейным соображениям выступают не более 30%. А остальные — готовы проголосовать, поскольку на фоне общественно-политической и экономической деградации в Молдавии воспринимают объединение с Румынией как «последний шанс на нормальную жизнь», и в еще большей степени — из желания «наказать молдавских политиков».

«Я своими собственными ушами слышал на улице от убежденных молдовенистов (сторонники отдельной от румынской молдавской государственности, этнической и языковой идентичности — прим. ИА REGNUM), что чем эта бедность с этими ворами — уж лучше с Румынией. Отставив духовное в сторону, давайте проявим больше прагматизма и оставим каждому право самостоятельно искать причины и доводы в пользу объединения», — подвел итог Мариус Дорин Луля.

Справка ИА REGNUM:

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.