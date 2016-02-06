Гавана, 6 февраля, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Кубинские СМИ комментируют предстоящую встречу Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване. Кубинские журналисты обращают внимание, что эта историческая встреча вызвала большой интерес в Соединенных Штатах. В ряде американских СМИ высказано мнение, что это событие сможет сгладить и найти пути к диалогу внутри христианства, сообщает Prensa Latina со ссылкой на Huffington Post и Time.

Александр Горбаруков, Иван Шилов ИА REGNUM

Обозреватели из Prensa Latina отмечают, что Huffington Post обращает внимание, что встреча глав православной и католической церкви пройдет впервые с 1054 года, когда восточное христианство порвало с западным. А Time назвал совместное заявление Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подписание которого ожидается по итогам встречи в Гаване, «знаком надежды».

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Как ранее сообщило ИА REGNUM, 5 февраля Ватикан и РПЦ одновременно обнародовали информацию о том, что римский первосвященник и Московский Патриарх встретятся на Кубе 12 февраля. Это первая встреча глав Католической и Православной церквей в истории. Появление данной информации вызвало широкий общественный резонанс. Многие считают, что историческая встреча откроет новую страницу в отношениях между двумя христианскими церквями.