Сочи, Краснодарский край, 5 февраля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл 5 февраля в Сочи переговоры с Александром Лукашенко, обсудив перспективы дальнейших отношений между Москвой и Минском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба Кремля Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи

«Спасибо, что приехали», — сказал президент России. Он предложил перейти к деловому разговору «по текущим, по двухсторонним и региональным, и по нашим совместным усилиям по укреплению интеграционных процессов».

«Нам есть о чём поговорить», — сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.

«Спасибо за то, что пригласили, — сказал Лукашенко. — Мы уже немножко оклемались здесь».

Руководитель постсоветской республики напомнил о состоявшейся в Сочи встрече его с председателем правительства РФ, отметив: «по вашему поручению с премьером России мы обсуждали и будущий Высший госсовет — проведение, повестку дня, и Совмин, который в Могилёве пройдёт, как он мне сказал. Мы многие вопросы уже обговорили, и у нас целый ряд получается ещё до Высшего госсовета — он у нас в феврале пройдёт, поэтому очень полезные эти были встречи. И вызовы у нас вокруг одинаковые — правильно сказали, всё, что вокруг происходит».

Напомним, за несколько часов до запланированной на 5 февраля встречи лидеров Союзного государства о ней сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Лукашенко намеревались обсудить «двусторонние отношения, и интеграционные вопросы».

В конце прошлого месяца Александр Лукашенко внезапно вылетел в Сочи и 31 января он провёл переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Руководитель постсоветской республики просил Москву о поддержке во время кризиса. Согласно официальным сообщениям пресс-служб председателя правительства РФ и президента РБ Медведев обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также итоги состоявшихся 29 января в Санкт-Петербурге переговоров глав правительств России и Белоруссии. Ожидается, что обсуждение проблемных вопросов продолжится в конце февраля в Минске на заседании Высшего Госсовета Союзного государства: к обсуждению предложено 12 вопросов, в том числе промышленная кооперация, проблемы падения уровня торгово-экономического сотрудничества в 2015 году, бюджет на 2016 год и другие.

Отметим, что подписанный 3 марта 2015 года в Москве главами правительств Белоруссии и России межправительственный антикризисный план был призван затормозить падение двустороннего товарооборота и стимулировать белорусско-российскую интеграцию в экономической сфере. На деле данный план мало помог созданию «единого государства».

Эксперты обратили внимание на то, что Белоруссия де-факто присоединилась к санкциям против России в сфере туризма. Не осталось без внимания и то, что Лукашенко поставил крест на «пяти пилотных интеграционных проектах» с Россией, хотя для проформы правительство Белоруссии о них напоминало. Интересен был бизнес приближенных к Александру Лукашенко бизнесменов, использовавших различные схемы извлечения сверхдоходов от «союзнической ренты».

Среди наблюдавших за ходом союзного строительства были и оптимисты. Так, 24 июня в Гродно председатель Государственной Думы Сергей Нарышкинзаявил, что «выходит на новые этап и развитие нашего Союзного государства». Примечательно, что несколькими месяцами ранее, 26 ноября 2014 года в Москве Нарышкин заявлял о завершённости строительства Союзного государства.

29 сентября Дмитрий Медведев в ходе совместной пресс-конференции с председателем правительства Белоруссии Андреем Кобяковым по итогам заседания Совмина Союзного государства констатировал отсутствие противоречий между Москвой и Минском. «Вы разве помните, чтобы когда-нибудь между Россией и Белоруссией были какие-то противоречия? Я вообще такого просто не припомню, такого и быть не может просто. У нас всегда всё абсолютно гладко, согласованно, как и должно быть у друзей, партнёров, у союзников в данном случае, поэтому у нас в этом смысле всё прекрасно. Никаких противоречий в области таможенного регулирования у нас нет», — сказал председатель правительства РФ. Главы правительств также пошутили на тему «белорусского продовольственного оффшора», при этом Медведев отметил, что «обязательно развивать кооперацию, и в том числе в сельскохозяйственной сфере, потому что совместные производства — это как раз инвестиции в будущее».

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились 16 октября в казахстанском Бурабае «глубоко поговорить» и обсудить в Москве на уровне глав государств проблемные вопросы белорусско-российских отношений. Такая встреча состоялась 15 декабря с подписанием совместного заявления. По её итогам Лукашенко заявил, что русский язык является родным для белорусов, ревизионизма в Белоруссии нет, Россия является стратегическим партнёром постсоветской республики. Лукашенко отверг критику «белорусизации», отметив, что «русский язык — это наш язык», а также заявил, что «за 20 лет новейшей истории мы нигде не отступили от того святого, что выработали наши народы».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре союзные отношения России с союзниками прошли очередное испытание в ООН: Россия отказалась поддержать вынесенную на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за вопроса о принадлежности Крыма. Белоруссия и Казахстан поддержали резолюцию, в которой Крым признавался территорией Украины.