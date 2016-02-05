Астана, 5 февраля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Казахстана Дарига Назарбаева заявила о необходимости изучать китайский язык. Заявление прозвучало сегодня, 5 февраля, на расширенной коллегии Министерства образования и науки.

ftchinese.com Курс КНР

«Нам нужно научить своих детей добывать знания как минимум на трех языках. В недалеком будущем все равно нам всем нужно будет знать еще и китайский. Это наш великий южный сосед, это наша судьба», — озвучила свою позицию Назарбаева.

Вместе с тем, вице-премьер коснулась темы трехъязычия (президент республики Нурсултан Назарбаев поставил задачу по трехъязычному образованию 17 января 2014 года, выступая с ежегодным посланием. — Прим. ИА REGNUM).

«Задача о трехъязычии, которую поставил Лидер страны, — это одна из задач, которую наша система образования должна решить в ближайшие два-три года. Говорят, что многие семьи это не поддерживают. Казахи говорят, зачем нам английский язык? Особенно, говорят, на Юге это невозможно преодолеть. (…) Чтобы было трехъязычное образование, нам нужно всем учить английский язык, начиная от руководителей организаций образования, профессорско-преподавательского состава. Каждый гражданин страны обязан в совершенстве знать три языка, как минимум: казахский, государственный, русский и английский», — напомнила Дарига Назарбаева.

Однако, по мнению заместителя премьер-министра, надо учитывать значение восточного соседа для Казахстана: «Китай развивается огромными темпами, несмотря на то, что сейчас есть кое-какие замедления. Тем не менее Китай — это Китай, он не торопится. Он мыслит категориями в сто лет, и там все будет хорошо. Это наш друг, очень важный партнер и самый крупный инвестор в экономику нашей страны».

Отметим, в свою очередь китайские компании уже вносят лепту в популяризацию китайского языка в Казахстане. В частности, АО «СНПС-Актобемунайгаз», крупная компания, занимающаяся в Актюбинской области разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, обучает своих работников в КНР за свой счет. В настоящее время, такое образование получил 251 человек. Кроме того, в компании работают также казахстанцы, обучавшиеся в Китае самостоятельно и сами изучившие китайский язык. Для этих категорий работников компания разработала корпоративное положение о проверке работников на знание китайского языка и их стимулировании. Работники, обученные самой компанией, подлежат обязательной языковой проверке. Другие работники могут проверить уровень своего китайского по желанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «СНПС-Актобемунайгаз». Объемы упомянутого стимулирования компания раскрывать не стала.