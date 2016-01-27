София, 28 января, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Предложение Болгарии о строительстве газораспределительного центра на её территории обсуждалось 27 января в Софии на заседании рабочей группы по энергетике в рамках работы межправительственной российско-болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru Начало строительства газопровода «Южный поток». Район г. Анапа, Краснодарский край. 7 декабря 2012 года

В ходе встречи было отмечено, что проект «является важным с точки зрения диверсификации источников и маршрутов поставки голубого топлива в Болгарию». «Болгарская сторона отметила, что рассматривает российский природный газ, как один из источников для поставок для газораспределительного центра», — говорится в сообщении.

Российскую сторону проинформировали о текущем статусе проекта и о создании в декабре 2015 года совместной рабочей группы между Европейской комиссией и болгарским правительством, которая должна заняться поддержкой развития маркетинговой концепции, бизнес‑ и финансового плана газового хаба «Балкан».

Сообщается, что участники переговоров также обсудили потенциал развития двухсторонних отношений в целом и реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Было отмечено успешное сотрудничество по продлению срока эксплуатации 5 и 6 блоков болгарской АЭС «Козлодуй» и по предоставлению услуг модернизации и поставок запасных частей для электростанции. Подчёркнуто, что Болгария продолжает оставаться важным транзитёром российского природного газа в Турцию, Грецию и Македонию.

«Обе стороны выразили интерес и готовность к развитию взаимовыгодных отношений в газовой отрасли», — информирует пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, после отказа России от проекта строительства газопровода «Южный поток» из-за запрета Еврокомиссии премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил с предложением о строительстве газораспределительного центра в районе порта Варна. Данная идея была поддержана Еврокомиссией, однако вопрос о том, откуда именно будет поступать газ для возможного энергетического хаба в Болгарии, остаётся неопределённым.

В начале декабря этого года вице-премьер Томислав Донцев сообщил, что Болгария уже несколько месяцев обсуждает с Европейской комиссией возможность строительства сокращённого варианта газопровода «Южный поток» — по дну Чёрного моря до приёмного терминала недалеко от Варны. При этом к Москве с данной инициативой власти Болгарии пока не обращались, ожидая получения чёткой позиции Брюсселя, отметил он.

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