Волгоград, 18 января, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Готовить футбольный клуб «Ротор-Волгоград» к новым победам будет новый главный тренер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «сине-бело-голубых» 18 января, рулевым команды стал Лев Иванов.

rotor-vlg.ru ФК «Ротор»

Его представление игрокам клуба в новом статусе состоялось накануне. Предыдущий главный тренер Эвальд Фролов оставлен в команде помощником главного тренера.

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На сегодняшний день остается неизвестным, где команда будет проводить официальные матчи нового сезона, поскольку «Зенит» закрывается на реконструкцию. Пока в регионе только два стадиона, которые лицензированы для проведения матчей профессиональной лиги — «Олимпия» в Волгограде, и Центральный стадион имени Логинова — в Волжском.

Также пока неизвестно, под каким названием команда вступит в новый сезон.

Добавим, что подготовку к новому сезону футболисты клуба уже начали. В первой в наступившем году тренировке, прошедшей 15 января на искусственном газоне стадиона «Зенит», расчищенного от снега, приняли участие почти 40 футболистов. Среди них не только почти все игроки прошлогоднего состава, но и большая группа молодых воспитанников регионального футбола. А также несколько опытных и хорошо известных футболистов, поигравших в волгоградских и других клубах на разном уровне.

В течение месяца «Ротор-Волгоград» планирует тренироваться дома — на искусственных полях спорткомплекса «Зенит» и ВГАФК, в ФОКе Волгоградского колледжа олимпийского резерва и в тренажерном зале на стадионе «Трактор».

Напомним, в декабре прошлого года футболисты команды «Ротор-Волгоград» вернули профессиональный статус. Досрочно одержав победу в первенстве Черноземья, подопечные Эвальда Фролова завоевали путевку во вторую лигу чемпионата России. Успешное выступление позволило клубу досрочно, за три тура до окончания турнира, обеспечить себе переход во второй дивизион. Среди индивидуальных номинаций ФК «Ротор-Волгоград» удостоен трех призов. Лучшим тренером назван Эвальд Фролов, а капитан волгоградской команды Алексей Жданов, выигравший спор среди бомбардиров — 15 голов, получил еще и приз лучшего игрока первенства России третьего дивизиона МОА «Черноземье».

Как сообщало И ИА REGNUM, в июне 2015 года губернатор Андрей Бочаров провел рабочее совещание с игроками команды «Ротор-Волгоград», тренерским штабом и представителями спортивной общественности, где поставил задачу — возродить славу волгоградского клуба. Ранее конфликты и интриги привели его к глубокому кризису. Команда в апреле 2015 года была создана заново, с нуля. Принципиальным решением стало формирование ее из представителей волгоградской школы футбола.