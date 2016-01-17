Вашингтон, 17 января, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Минфин США ввел санкции в отношении ряда лиц и организаций, имеющих отношение к программе Ирана по разработке баллистических ракет. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает на сайте ведомства.

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Так, в «черный список» попали 8 человек и 3 компании — Mabrooka Trading из Объединенных Арабских Эмиратов и связанные с ней компании из ОАЭ и Китая.

Власти США считают, что данные компании нарушали запрет на поставки Тегерану оборудования, необходимого для испытаний.

Отметим, что санкции запрещают любые финансовые операции с определенными компаниями и лицами, а их активы на территории США и в американских банках должны быть заморожены.

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