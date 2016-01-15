Киев, 15 января, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Итоговая пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в буквальном смысле слова возникла из ниоткуда. Только в среду, 13 января, анонс появился на сайте президента, а уже на следующий день мероприятие состоялось. Откуда возникла такая спешка — непонятно. Но, в принципе, учитывая, что президент так и не захотел пообщаться с журналистами в конце 2015-го, саму пресс-конференцию ожидали. Пора бы. Прошлая состоялась 5 июня 2015 года и вопросов к главе государства накопилось предостаточно. Место встречи — полюбившийся главе Украины музей «Мистецький арсенал». Именно там проходят все брифинги украинского лидера еще с президентской кампании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Прошлый раз президент пообщался с журналистами почти 5 часов. В этот — час и 40 минут. То ли дел невпроворот, то ли сказать украинцам нечего, то ли просто не видит Порошенко в пресс-конференции ни смысла, ни интереса.

Несмотря на поздний анонс, около двух сотен журналистов заранее пришли на место события. На прохождение через многочисленные эшелоны охраны — начиная от патрульных полицейских и заканчивая личными телохранителями президента — уходит около получаса. В руках у всех, помимо диктофонов и микрофонов, таблички с названиями родных изданий. Среди них украинские и западные СМИ. Ни одного российского. Хотя в прошлый раз президент показательно давал слово российскому «Первому каналу», демонстрируя тем самым свою «демократичность».

В этот раз выбором президентского пресс-секретаря многие оказались недовольны. Первые несколько журналистов оказались полностью беззубыми — такими же вышли и ответы президента. Деолигархизация идет полным ходом (где именно — неизвестно). Глава Нацбанка Валерия Гонтарева выдвинута на звание лучшего главы центробанка мира (только вот кто именно ее выдвинул — непонятно). Страна ждет миллиарды инвестиций, уже выжили и теперь главный вопрос — как развиваться. Крым вернем, но непонятно как.

Затем президенту все же задали неудобный вопрос о «Рошене». Всем своим лицом президент показал, что вопросы о бизнесе не любит. Журналистка «Громадського ТВ» Кристина Бондаренко как раз и спросила президента о продаже бизнеса. Особо пикантно — эта журналистка когда-то работала на президентском «5 канале». Что сам президент и вспомнил.

«Я тебя очень хорошо помню с «5-го канала», кстати, как тебе работается на «Громадськом»? — спросил Порошенко. Бондаренко ответила, что лучше, чем на «5-м», тем более что президент его так и не продал. Президент парировал, что на «5-м тебя смотрели больше».

Дальше Порошенко сказал, что канал он не продаст, а вот «Рошен» передал в «слепое» управление международному трастовому фонду. Правда, что мешает ему помогать своей компании административными и политическими методами, президент не сказал.

Потом слова добилась Соня Кошкина — глава портала «Левый берег». Кошкина возмутилась, что долго не могла получить слова и поэтому потребовала права на два вопроса. На вопрос о роли депутата Игоря Кононенко в финансовой поддержке Порошенко, президент попытался отшутиться, что в кошельках не нуждается. Но забыл слово «кошелек» на украинском. Оно и понятно — зачем собственнику многочисленных видов бизнеса, банка и «Рошена» банальное портмоне.

На второй вопрос — не боится ли Порошенко конкуренции со стороны Саакашвили, президент также решил ответить дипломатично. Объявил себя авторитетом для Саакашвили еще с университетских времен и отметил, что одесский губернатор не угрожает целостности Украины.

В итоге пресс-конференция длилась чуть больше полутора часов. Потом журналистам предложили посмотреть новогодний вертеп с театрализованным представлением. Но они попытались все же получить от Порошенко еще несколько ответов на вопросы. Не удалось. Залить горе журналистам помогли организаторы пресс-конференции — напоили шампанским. Что примечательно — крымской «Ореандой».

Ни слова о голосовании за изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса президент не сказал. Видимо, поиск голосов идет совсем туго. Не был он особо откровенным и об отношениях с ключевыми олигархами — Дмитрием Фирташем, Игорем Коломойским. Не сказал своего мнения Порошенко и о борьбе с преступностью. Ни слова о падении гривны и росте тарифов. Зато стало понятно, почему пресс-конференция не состоялась в конце года — тогда пришлось бы говорить о конкретных результатах. А так — вышло обойтись общими рассуждениями о планах на будущее.

Политики, журналисты и эксперты прошедшую пресс-конференцию в целом раскритиковали, положительных отзывов практически нет.

Евгений Мураев, народный депутат Украины:

«Порошенко явно принял для себя важные решения по Донбассу и Крыму, но боится признаться в этом публично. Крым с повестки дня явно снят, а мир в Донбассе станет реальностью после того, как будет установлен тайминг выполнения минских соглашений. В то время как Украина окончательно теряет свою независимость».

Ольга Бондаренко, журналист:

«Я вообще не вижу смысла в проведении пресс-конференции Порошенко. Можно было записать его в 2014 и крутить до окончания срока. Безвизовый режим, слезли с газовой иглы, Крым оккупирован, Донбасс вернется, миллиардные инвестиции, Сенцов-Савченко, российская агрессия. День сурка какой-то».

Петр Олещук, политолог:

«Ок, «Рошеном» управляет «слепой траст». Прекрасно, а деньги кто получает? Прибыль? Тоже слепой траст или все же собственник? А если собственник получает деньги, нет ли у него искушения использовать свое служебное положение, чтобы помочь фирме, от которой он получает деньги? Суть конфликт интересов не в менеджменте, а в деньгах. Вы что думаете, что Порошенко и раньше всеми предприятиями управлял только лично? Наш уважаемый президент умеет и любит вешать лапшу, особо не переживая по этому поводу. Поэтому я не понимаю, почему должен верить ему во всем остальном».

Михаил Павлив, политолог:

«Человек совершенно не в реальной повестке. Слушать просто не интересно. Тут или лицедейство, или банальная слабость команды. А, вернее всего и то, и другое. Украинская власть настолько слаба и некомпетентна, настолько не адекватна происходящему, что просто не хочется, даже вынуждено с ней сталкиваться, пересекаться. Не хочется к ней «притрагиваться», она холодная, скользкая и дурно пахнет. Стране нужна конечно же другая власть. Совсем другая».

Николай Спиридонов, политический эксперт:

Посмотрел выступление Порошенко. В первом приближении обратил внимание на такие моменты:

1) Президент мастерски уходил от прямого ответа на острые вопросы. Сказывался опыт дипломата.

2) Много кашлял, что наталкивало на вопрос: зачем так незапланированно созвали эту пресс-конференцию, если Порошенко откровенно нездоров?

3) Пётр Алексеевич односторонне «тыкал» одной из журналисток, что производило, мягко говоря, неприятное впечатление.

Елена Бондаренко, экс-народный депутат:

«Пресс-конференция Порошенко: смыслы будущего Украины в ответах отсутствуют. Напрочь. Это первое.

Второе. Он согласен договариваться по Донбассу. Зная, что обычно у него слова расходятся с делом, ожидаю, что затягивать переговорный процесс будет именно Порошенко.

Было много еще чего. Но это все шелуха, чепуха и юродствование»

Олеся Яхно-Белковская, политолог:

«Главный ответ, на мой взгляд, был по Крыму — «Женевский формат +». Это важно, потому что часто можно слышать о том, что в Минские договоренности необходимо включить вопрос Крыма. По признаку одного субъекта агрессии. Хотя это два разных типа конфликта. На Донбассе речь идет о военной агрессии в горячей форме, и при этом у России нет цели включать в состав РФ оккупированные территории, оккупация используется в качестве инструмента для попыток развала украинской государственности. В Крыму речь идет о спецоперации и включении полуострова в состав РФ через голосование в Госдуме. В мировой практике, обычно то, что начиналось через войну заканчивается мирным урегулированием, а то, что через сравнительно бесконфликтную (если мы говорим о военной составляющей) спецоперацию, так или иначе, проходит через обострение ситуации (политической, экономической, гражданской, не обязательно военной). Возврат Донбасса и возврат/переход Крыма из одного статуса в другой (промежуточный между тем, что был, и тем, что есть сейчас) объединятся уже на стадии подписания окончательного мира (понятно, что не в Минске). Этот документ обязательно будет учитывать финансовую компенсацию Украине со стороны агрессора, а также тот или иной вариант гарантий безопасности и территориальной целостности Украины на будущее».

Александр Скубченко, блоггер:

«Перевод терминов и выражений Порошенко на пресс-конференции на понятный язык:

Мы избавились от газовой зависимости от России — мы стали покупать российский газ не у России, а через европейских посредников (так и России гарантирована оплата за газ, и посредники на нас зарабатывают).

Мы добились безвизового режима с Европой — возможно, уже летом, но, возможно, не в этом году (решение Европа ещё не приняла, и непонятно — примет ли), мы будем подавать примерно такой же пакет документов для въезда в Европу, но не будем платить визовый сбор. Денег на поездки в Европу у вас всё-равно не будет.

Мы будем бороться за возвращение Крыма — мы будем ещё год говорить о том, что мы будем бороться за возвращение Крыма. Возвращать мы не умеем, побеждать — тоже, а бороться — любим. Это наше любимое слово. Победили коррупцию — вернём и Крым!

В этом году в Украину придут миллиардные инвестиции — в этом году мы опять возьмём в долг очень много денег. Долги отдавать будут и правнуки.

Мы требуем начала политического урегулирования на Донбассе, допуск ОБСЕ, вывод войск — Европа, Россия и США требуют от нас неукоснительного исполнения Минских соглашений.

Кремль платит за агрессию экономическим кризисом в РФ — Украина в глубокой ж. е, но вас должен радовать кризис в России, а не огорчать ж. а в Украине.

Мы расковыряли болото и сейчас легче проводить реформы — мы расковыряли реформы и в болоте легче воровать деньги.

Я призываю проголосовать за закон о снятии депутатской неприкосновенности — я призывал 10 лет назад, призываю сейчас, и если вы меня изберете ещё, я призову ещё раз».