Минск, 11 января, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Вопросы развития белорусской экономики в 2016 году и перспективы сотрудничества официального Минска с МВФ обсудил 11 января Александр Лукашенко, принимая с докладом первого зампреда Совмина Василия Матюшевского, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза (фрагмент)

Согласно официальному сообщению, правительство Белоруссии видит 2016 год «непростым». Лукашенко и Матюшевский обсудили среднесрочные перспективы выхода на устойчивые темпы экономического роста. «При этом президент потребовал, чтобы анализ перспектив проводился в глобальном плане, не ограничивался одним рынком и одним направлением. Как было доложено главе государства, у правительства есть видение разных сценариев развития ситуации, в том числе достаточно сложный. При подготовке анализа учитывались как минимум 12 фундаментальных факторов, которые влияют на развитие экономики», — проинформировала президентская пресс-служба.

«Отдельной темой доклада стала новая программа с Международным валютным фондом, которую Белоруссия рассчитывает начать в январе — начале февраля 2016 года. Президент был проинформирован, что принципиальные вопросы по этому направлению практически сняты», — сказано в официальном сообщении.

Лукашенко также одобрил идею обсуждения с широким экспертным сообществом Программы социально-экономического развития постсоветской республики на 2016−2020 годы. По его поручению «такая дискуссия будет организована в ближайшее время».

Напомним, обсуждая 17 ноября условия предоставления МВФ финансовой помощи Белоруссии, Александр Лукашенко заявил главе миссии фонда Питеру Долману, что у него не вызывает отторжения ни одно предложение фонда. Лукашенко также отметил, что рекомендации МВФ исходят из объективных законов экономики, и подчеркнул, что официальный Минск настроен реализовать ещё не утверждённую фондом программу в максимально сжатые сроки, отметив: «От этого зависит — мы это понимаем — выживаемость Белоруссии».

Накануне Нового года, 30 декабря Лукашенко снова обратился к теме реформ «и в очередной раз предостерёг от необдуманных шагов», сообщили в президентской пресс-службе. Там отметили: «Президент напомнил, что на этом сегодня настаивают те, кому нужны развал, суматоха, неурядицы». «Тогда можно и к власти прийти, тогда можно повернуть страну в другую сторону. Этого не будет. Страна будет идти в том направлении, в котором считают нужным, чтобы она шла, белорусские люди», — сказано в официальном сообщении.

Ещё ранее, 6 августа, Лукашенко предостерёг Совмин от прожектёрства и подверг критике оппозиционеров, а также повторил свой тезис о нежелательности построения в Белоруссии буржуазного капиталистического общества. Руководитель постсоветской республики подчеркнул: «зуд» реформирования у некоторых неназванных им чиновников следует унять и отставить желание перемен.

Вопрос по новой программе МВФ, как надеются в Минске, может быть положительно решен в I квартале 2016 года. Условия фонда остались прежними, равно как и обещания Александра Лукашенко медленно повышать тарифы ЖКХ. Причём себестоимость тарифов правительству Белоруссии не ясна, но совершенно ясным является желание получить 10-летний кредит объёмом $3 млрд под 2,28% годовых. На протяжении всего года шли переговоры с миссиями МВФ по новой программе кредитования, последние состоялись 9−20 ноября и, как ожидается, в начале 2016 года продолжатся после того, как руководитель постсоветской республики примет условия фонда.

Параллельно официальный Минск отрабатывал возможность получения финансовой помощи из других источников, основными из которых рассматривались правительство РФ, банки России и Евразийский фонд стабилизации и развития (основным донором которого является также Россия). В марте официальный Минск обратился в ЕФСР с заявкой на получение нового кредита, не выполнив условия кредитования АКФ ЕврАзЭС. Переговоры с ЕФСР о новой кредитной программе явно затянулись — до конца 2015 года официальный Минск не получил ни цента.

Тем временем кризис в Белоруссии осложняется ситуацией на российском рынке, являющемся основным для постсоветской республики. Диверсификация белорусского экспорта является также политическим вопросом, вписывающимся как в проект программы сотрудничества с МВФ, так и в «дорожную карту» сближения с Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 6 ноября с инаугурационной речью, Лукашенко подверг резкой критике своих подчинённых и заявил о категорическом неприятии самой идеи структурных реформ и проведения приватизации. Лукашенко подчеркнул: в ближайшую пятилетку реформ ждать не следует, и вскоре на очередном «Всебелорусском собрании» он подробнее расскажет о том, почему структурные реформы неприемлемы и кто занимается их лоббированием. В частности, он сказал: «Уж слишком много сегодня говорят и пишут о реформах — о структурных реформах! И никто, заметьте, не сказал: «А что это за реформы? Что же это за структурные реформы?» Но если кто-то за реформы — так вы же будьте честны и скажите, что надо сломать: а) политический строй, государственное устройство Белоруссии; надо разделить, разрезать государственную, народную собственность и раздать! Надо говорить откровенно!»