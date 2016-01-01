Санкт-Петербург, 1 января, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Марианская впадина российского авторынка

wartagadget.biz Электромобиль «Tesla»

Падение авторынка России в ноябре оказалось рекордно низким за весь год. По данным статистики АЕБ, опубликованной в начале декабря, российский авторынок просел на 42,7%, что оказалось ниже даже показателей марта (-42,5%), когда еще не вступила в силу господдержка. Как комментируют автомобильные эксперты, на показателях сказалась высокая база продаж конца прошлого года. По прогнозам, падения рынка стоит ожидать и в декабре, где результаты могут оказаться еще более плачевными. Общее падение за 11 месяцев 2015 года составило 35%.

Однако мировой авторынок, несмотря на обстановку в России, растет: в ноябре показатели выросли на 4,9% до 7 млн 571 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Лидерство по продажам сохраняет за собой Китай, где в ноябре прирост составил более 20%.Как считают аналитики, увеличение спроса обусловлено двукратным снижением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых в ноябре продолжила расти и достигла 70,9%. Второе место занимает рынок США, продемонстрировавший рост в 1,4%. В странах Западной Европы авторынок также идет в плюс. Что касается стран Восточной Европы, там показатели авторынка отрицательные, как и в России, показавшей самый худший результат по продажам авто в мире.

Новинки декабря: снова пополнение

Всё же авторынок России, невзирая на низкий спрос, обогащается новыми моделями. В декабре российскому покупателю стал доступен обновленный Lexus RX. Предварительные заказы на автомобиль начались еще в ноябре. Цена на модель нового поколения стартует с 2 499 000 рублей. Базовой является версия RX 200t с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л. с. и передним приводом. Также предлагаются еще две версии нового Lexus: RX 350 с атмосферным мотором 3.5 V6 мощностью 300 л. с. и RX 450h — гибрид с двигателем мощностью 313 л. с.

В начале декабря состоялась официальная премьера нового поколения Audi A4 на российском рынке. Стоимость базовой версии нового седана составляет 1 870 000 рублей. Автомобиль оснащен мотором 1.4 TFSI, 150 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также доступен переднеприводный седан Audi A4 2.0 TDI, 150 л. с., стоит от 2 000 000 рублей, а ценник на полноприводный A4 sedan 2.0 TDI мощностью 190 л. с. Начинается от 2 470 000 рублей.

Южнокорейские производители также представили новинку. В России стартовали официальные продажи кроссовера KIA Sorento Prime. Автомобиль работает с бензиновым мотором V6 семейства Lambda объемом 3.3 л. и мощностью 250 л. с. Двигатель действует как с 6-ступенчатой автоматической, так и полноприводной трансмиссией Dynamax. Начальная цена KIA Sorento Prime — 2 129 900 рублей.

В середине декабря стартовало серийное производство второй громкой новинки АвтоВАЗА — Lada Xray. Хэтчбек с элементами SUV будет доступен с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 и 114 л.с. и 123-сильным мотором объемом 1,8 л. Модель предлагается в двух комплектациях: базовой и «с расширенными опциями». Стоимость Xray пока неизвестна, однако 25 декабря в компании АвтоВАЗ объявили о начале предварительных заказов на новинку. Официально продажи стартуют 15 февраля 2016 года. Новая модель от Lada станет конкурентом для таких автомобилей как Renault Sandero Stepway и хэтчбеков Hyundai Solaris и Kia Rio.

Пылесосы на колёсах: беспошлинный ввоз и отказ от дизелей

Электромобили будут ввозить в Россию по нулевой пошлине до конца 2016 года. Такое решение было принято в начале декабря Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции. Предполагается, что нулевая ставка распространится на все страны Евразийского союза, но решение вступит в силу только после одобрения на уровне Евразийской экономической комиссии.

В России электромобили не имеют большого успеха — только 100 автомобилей продано за 10 месяцев 2015 года, что более чем на 36% ниже показателей аналогичного периода 2014 года, гласят данные агентства «Автостат». Низкая популярность электрокаров объясняется в первую очередь высокой стоимостью подобных автомобилей (самая дешевая машина с электродвигателем в России стоит миллион рублей), отсутствием инфраструктуры, а именно заправочных станций для электромобилей даже в мегаполисах, а также суровыми климатическими условиями. Больше надежд возложено на «гибриды», которые успешно реализуются на российском авторынке уже сегодня и наносят меньший вред атмосфере, чем традиционные ДВС.

На «гибриды» решила перейти компания Audi, которая, кстати, входит в концерн VW, обвиненный в фальсификации экотестов. Марка планирует полностью отказаться от дизельных двигателей в пользу инновационных гибридных моторов, что позволит как снизить потребление топлива, так и уменьшить число выбросов в атмосферу. Уже с декабря компания прекратила продажи автомобилей с дизелем, кроме кроссовера Audi Q7 нового поколения.

Исправление ошибок: акции по отзыву

В декабре сразу несколько всемирно известных марок объявили об отзыве некоторых моделей на территории России. Так, 4 декабря в Росстандарте сообщили о проведении добровольного отзыва 1074 автомобилей японского бренда Toyota. Отзыву подлежат 933 машины Toyota Auris, 95 автомобилей Toyota Corolla и 46 автомобилей Toyota RAV4, реализованных c 03 сентября 2010 года по 23 ноября 2011 года. Причиной этому послужила вероятность того, что на машинах, могло быть нанесено недостаточное количество контактной смазки на скользящие контакты блока управления стеклоподъемниками, что может вызвать перегревание и даже оплавление блока управления.

Также в начале месяца об отзыве объявил производитель автомобилей Chrysler. Причиной этому стала вероятность разрыва корпуса пиропатрона фронтальной подушки безопасности водителя из-за избыточного внутреннего давления в случае срабатывания этой подушки безопасности. При разрыве пиропатрона возможен разлет частей его корпуса, что потенциально может привести к ранению пассажиров. Под акцию по отзыву попадают 2213 автомобилей Chrysler 300, произведенных в конце 2007 — начале 2008 года.

Под добровольный отзыв попали сразу семь моделей марки Volvo: S60, XC60, V60CC, S80, V60, V70, XC70. Изготовленные в период с 2015 по настоящее время, 47 автомобилей отзываются по причине возможной перезагрузки предохранителя стартера при частых остановках и запусках двигателя. Это может привести к выходу предохранителя из строя, и в результате этого во время остановки возможен внезапный отказ запуска двигателя.

Росстандарт в декабре также сообщил о проведении акции отзыва автомобилей Nissan Teana. Под нее попадают 1047 автомобилей данной модели, реализованных c 24 января 2014 г. по 12 октября 2015 года. Из-за изготовленных не по стандарту сторонним поставщиком фасонных уплотнительных колец («E-ring») в случае аварии, а также при некоторых иных условиях, не исключена вероятность возникновения утечки топлива, что и стало причиной для отзыва.

Производитель отзывает 6635 автомобилей Jeep Grand Cherokee. реализованных с ноября 2010 по 30 июля 2013 года. Причиной отзыва стала вероятность неполадок в работе внутреннем реле топливного насоса. Временный или полный отказ реле топливного насоса может привести к тому, что во время движения внезапно заглохнет двигатель.

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о проведении добровольного отзыва автомобилей Audi А6, А7 и А8. Под акцию попадают 103 машины, реализованные c 2014 по 2015 год. Причиной стала вероятность сбоя связи между рулевым управлением и другими блоками управления автомобилей при включении зажигания. Вследствие этого загорается контрольная лампа рулевого управления, усилитель рулевого управления отключается.

В конце декабря также стало известно о проведении добровольного отзыва 15 автомобилей премиального Porsche 911 Carrera (тип 991). Автомобили, реализованные c 05 ноября 2013 года по 07 сентября 2015 отзываются по причине вероятности внутреннего короткого замыкания в катушках зажигания, которое может привести к пропускам зажигания в соответствующем цилиндре двигателя.

Все VIN-коды автомобилей, подлежащих отзыву, представлены на официальном сайте Росстандарта.