Тбилиси, 14 декабря, 2015, 22:25 — ИА Регнум. Накануне, 13 декабря, власти Грузии торжественно объявили об официальном открытии Шелковой железной дороги. В Тбилиси по так называемому транскаспийскому маршруту прибыл контейнерный поезд «Nomad Express» из Китая. Напомним, что южный сухопутный маршрут доставки китайских товаров на европейские рынки проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Кроме того, недавно о намерении присоединиться к «Шелковому пути» в обход России заявила Украина. Ранее страны-участницы Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) договорились о создании консорциума для перевозки грузов из Китая в Европу. Однако эксперты сомневаются, что альтернативный транспортный коридор может составить реальную конкуренцию уже существующим «шелковым» маршрутам» через Россию.

Председатель совета директоров аналитического бюро «ДОРН» Андрей Карпов называет транспортировку грузов из Китая на европейские рынки по «южному» маршруту маловероятной. Данный вариант «Шелкового пути» носит в большей степени резервный характер, полагает он. Маршрут пролегает через Каспийское море, а каждая лишняя перевалка груза в порту повышает стоимость его доставки, указывает эксперт. Кроме того, Карпов отмечает необходимость пересечения пяти границ вместо двух (по северному маршруту через Россию).

«Это пока несуществующий маршрут. Там не хватает инфраструктуры, портов, кадров и еще массы всего», — отмечал ранее в комментарии ИА REGNUM генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. Как напоминает эксперт, идея «южного» маршрута через Закавказье для транспортировки грузов из Азии уже выдвигалась в конце 80-х годов в рамках программы ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) «За почти 30 лет ничего не изменилось», — подчеркивает он. По словам Безбородова, в каспийских портах Баку и Актау по-прежнему отсутствуют необходимые технологии по обработке контейнерных грузов. Кроме того, до сих пор не построена железная дорога между Грузией и Турцией. После многократных переносов окончательный срок ввода в эксплуатацию железной дороги Баку — Тбилиси — Карс назначен на 2016 год. Как отмечает эксперт, на сегодня доставка грузов из Китая по Транссибирской магистрали — это наиболее отработанный и самый дешевый сухопутный маршрут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле этого года был запущен первый контейнерный поезд «Nomad Express» по маршруту Китай (Шихези) — Казахстан (Достык-Актау порт) — Азербайджан (Кишлы). Расстояние протяженностью 4 726 км поезд преодолел за 6 суток

Напомним, что ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) — это программа международного сотрудничества в области транспорта между ЕС и странами-партнерами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

«Новый Шелковый путь» — это проект сухопутного коридора, соединяющего Китай с европейскими рынками. Сроки доставки грузов железной дорогой из Центрального Китая в Европу составляют около двух недель, что в 2,5 — 3 раза быстрее, чем морским путём вокруг всего континента через Суэцкий канал.

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