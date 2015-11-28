Москва, 28 ноября, 2015, 03:04 — ИА Регнум. В области энергоэффективности и экологичности Россия обладает колоссальным ресурсом, пока не используемым в нашей стране. Тем не менее, его экономические перспективы измеряются миллиардами рублей. Об этом заявил заведующий лаборатории инноваций ОАО «Институт микроэкономики» Виктор Потапов, выступая в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM 27 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Потапов

По словам Потапова, после ратификации Киотского протокола большая часть государств, подписавших документ, ощутили его негативные последствия для своей экономики. В их числе оказалась и Россия. «Сегодня очевидно, что торговля квотами неэффективна, — отметил в своей презентации эксперт. — На сегодняшний момент, в течение 20 лет Россия не использует свой экологический потенциал на 14 трлн рублей в год».

Потапов сообщил о теории группы ученых «ЭМС РСАВ», согласно которой Россия может использовать свой природный потенциал с существенным экономическим эффектом. В настоящее время она является крупнейшим мировым производителем и поставщиком ископаемых энергоресурсов, а также их потребителем. Сжигание ископаемого углеводородного топлива в процессе хозяйственной деятельности сопровождается мощным антропогенным воздействием на окружающую среду продуктов горения. В то же время финансирование инновационных ресурсоэнергосберегающих технологий, снижающих энергоемкость экономики России и сокращающих темпы роста антропогенного воздействия, оставляет желать лучшего. Дальнейшее повышение цен на энергоресурсы на внутреннем рынке окончательно подорвет основы промышленности, сельского хозяйства и усилит социальные проблемы в ЖКХ. Усугубляет эту ситуацию и то, что международные соглашения в области энергетики и экологии — включая Киотский и Монреальский протоколы — тормозят экономику, подчеркнул Потапов.

Природные особенности России, потенциал ее лесных территорий позволяют ей быть значительным поглотителем антропогенных выбросов человечества, образующихся в результате сжигания ископаемых энергоресурсов, подчеркнул эксперт. Поглотительный ресурс территорий России и возможности внедрения и развития возобновляемых природой биоэнергетических ресурсов недостаточно используются, хотя в финансовом выражении этот ресурс мог бы обеспечить свыше 36 млрд долларов в год. Для этого, констатировал Потапов, необходимо обеспечить рыночную оценку и капитализацию результатов сокращения и поглощения выбросов при внедрении ресурсоэнергосберегающих инноваций, а также поглотительных ресурсов территорий России.

Напомним, конференция ООН по вопросам изменения климата пройдет в Париже с 30 ноября по 11 декабря. Планируется, что в ней примут участие более 25 тысяч делегатов и тысячи представителей НКО. Российскую делегацию возглавит президент России Владимир Путин. Заявленная цель мероприятия — создание системы, которая позволит возобновлять обязательства по климату. Около 150 государств накануне конференции уже заявили о том, что у них есть планы по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Читайте также: «Киотский протокол научного обоснования не имеет»