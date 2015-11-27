Москва, 28 ноября, 2015, 00:52 — ИА Регнум. Киотский и Монреальский протоколы, предполагающие сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, а значит — серьезные ограничения для экономик ряда стран, прежде всего сырьевой направленности, имеют политическое измерение. Такую точку зрения в своем выступлении в ходе Круглого стола в ИА REGNUM 27 ноября озвучил политолог, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Павленко

Павленко критически высказался в адрес так называемой «теории устойчивого развития», на которой основана Венская конвенция об охране озонного слоя и связанные с ней Киотский и Монреальский протоколы. Эта концепция была разработана еще в 1970-е годы, но остается на повестке дня и сегодня. «Основанием стал холистический подход Римского клуба», — напомнил политолог. По его словам, разработчики этой концепции изначально отводили России второстепенную роль в мировом порядке, и попытки реализовать ее на практике состоялись в 1990-е годы. «Эта стратегия предполагает, в частности, депопуляцию и десуверенизацию», — подчеркнул политолог.

Между тем, отметил Павленко, в России есть своя собственная концепция устойчивого развития — теория ноосферы академика Владимира Вернадского. Но, поскольку она не получила широкого распространения, сегодняшние концепции поддержания климата и сохранения окружающей среды контролируются рядом стран, преимущественно западных, считает он.

Напомним, конференция ООН по вопросам изменения климата пройдет в Париже с 30 ноября по 11 декабря. Планируется, что в ней примут участие более 25 тысяч делегатов и тысячи представителей НКО. Российскую делегацию возглавит президент России Владимир Путин. Заявленная цель мероприятия — создание системы, которая позволит возобновлять обязательства по климату. Около 150 государств накануне конференции уже заявили о том, что у них есть планы по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

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