Минск, 27 ноября, 2015, 04:28 — ИА Регнум. Белорусско-российские переговоры об условиях поставки российской нефти на белорусские НПЗ проходят с участием членов правительств, белорусского госконцерна «Белнефтехим» и российских компаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джеймс Дромгоул Линтон. Сцена из Венецианского купца

Традиционно в переговорах участвуют зампреды правительств Владимир Семашко и Аркадий Дворкович. Увеличение объёма поставок российской нефти в Белоруссию не вызывает споров, камнем преткновения стали условия поставок, точнее — цена.

«Цены резко упали. Есть основания, чтобы обсуждать, по каким ценам должна поставляться и покупаться нефть. Создана рабочая группа, она проводит анализ. Там представители «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпромнефти» и «Роснефти» и, естественно, нашего «Белнефтехима», — цитирует Семашко госинформагентство БелТА. Официальный Минск видит основания для пересмотра формулы цены на нефть, поставляемую в постсоветскую республику российскими компаниями, настаивая на скидке $5 с тонны.

За последние годы Белоруссия последовательно наращивала импорт российской нефти, которая поставлялась по «интеграционным» ценам. При этом добываемая в Белоруссии нефть («речицкая») экспортировалась в Германию в сыром виде, без оглядки на российский «большой налоговый манёвр в нефтяной сфере». То есть примерно четверть внутренних потребностей в нефти постсоветская республика могла ежегодно удовлетворять за счёт разработки своих недр, но предпочитает перерабатывать российскую, поставляемую с беспрецедентными скидками за участие Белоруссии в политических проектах — Союзном государстве, Таможенном союзе, ЕЭП, ЕАЭС и, как отмечали политологи, просто в ответ на просьбы о «поддержке».

По словам Семашко, в 2016 году на белорусские НПЗ будет поставлено 24 млн тонн, причём самым дешёвым трубопроводным транспортом. Зампред Совмина не уточнил, какая часть из запланированных поставок будет обеспечена дочерним предприятием госкомпании «Белоруснефть» — сибирской «Янгпур». Он также ничего не сообщил о других скрытых резервах — о «выгодных» поставках нефти из Венесуэлы (за которую, как утверждают критики, официальный Минск до сих пор не рассчитался) и из Азербайджана (повод обсудить во время визита 27−28 ноября Ильхама Алиева в Минск).

Способствует реанимации проекта строительства в Белоруссии третьего НПЗ снятие санкций с Ирана, где в своё время отметилась «Белоруснефть». Как удалось выяснить «Белнефтехиму», нефть из дальнего зарубежья лучше, чем российская Urals, на ухудшение качества которой во время переговоров сетуют белорусские друзья и партнёры.

Радикальным решением традиционного предновогоднего спора мог бы стать перевод двусторонней торговли в русло нормальных рыночных отношений. Формула «нефть в обмен на поцелуи» ушла бы в прошлое, и Россия смогла бы продавать свой товар по цене, которую готов был бы заплатить суверенный зарубежный потребитель. В мире немало нефтедобывающих стран, однако Норвегия, например, не поставляет в союзную ей Литву нефть с такими скидками, как Россия в союзную ей Белоруссию. У Дали Грибаускайте по этому поводу совершенно не портится настроение. Как показывает многолетняя практика, такой вариант переформатирования российско-белорусских отношений не устраивает ни Минск, ни Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт нефтепродуктов является важнейшей статьёй белорусского экспорта. Глубина переработки нефти на белорусских НПЗ составляет около 70% и является привлекательной для российских «давальцев». Крупнейшими покупателями произведённых в Белоруссии нефтепродуктов являются Великобритания и Украина.