Симферополь, 26 ноября, 2015, 19:33 — ИА Регнум.



В связи с ухудшением отношений между Россией и Турцией из-за сбитого турецкими ВВС российского Су-24, Крым отказался от сотрудничества с Турцией и турецкими предпринимателями. Для экономики Крымского федерального округа это немалые потери, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, вице-премьер правительства республики Руслан Бальбек заявил о потерях инвестиций по 30 инвестпроектам, по которым уже были договорённости с турецкими предпринимателями. «Это решение было принято в соответствии с позицией нашего президента. Всего было зарегистрировано около 30 инвестиционных проектов на общую сумму порядка полумиллиарда долларов», — сказал Бальбек в интервью ТАСС.

Имеется в виду ряд договоров с правительством Крыма, по которым турецкие бизнесмены намеревались построить пятизвёздочный отель в Симферополе, создать судоходную компанию и организовать телекоммуникационный бизнес.

У «Turkcell Üntaş Telekom» при Украине в Крыму работал мобильный оператор «Life:)» и его оборудование осталось на полуострове. Вероятно, на встрече главы Крыма Сергея Аксёнова с турецкими бизнесменами в октябре 2015 года речь шла о запуске мобильного оператора в Крыму с участием Turkcell. В целом, на этой встрече обсуждался 21 инвестпроект.

До этого турецкие предприниматели заявляли, что готовы реализовать на территории полуострова инвестиционные проекты на гораздо большую сумму — общей стоимостью 12 млрд долларов США. Видимо, эти проекты не были оформлены в конкретные договора на бумаге, поэтому Руслан Бальбек и не взял их в расчёт. На первом этапе инвестиций в Крым турки планировали вложить в полуостров 1 млрд долларов США. В планах было развивать мебельное производство, лёгкую промышленность, а также туристическую и строительную отрасли. В частности, были планы открыть мебельную и текстильную фабрики, сети кондитерских и хлебопекарен, построить туристические комплексы. Об этом шла речь во время подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и турецкой «Организацией промышленного сектора» города Кайсери.

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Турция активно участвовала в жизни мусульман Крыма. Ещё недавно крымские СМИ писали: «Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев и министр по делам религии Турции Мехмет Гермез обсудили всестороннее развитие крымско-татарского народа, а также договорились о строительстве соборной мечети в столице Крыма Сифмерополе». Турецкая республика была готова участвовать в строительстве соборной мечети финансово. Но в итоге, крымские власти ограничились наймом турецкого подрядчика для её строительства — компании «Эрбэк».

«Соборную мечеть даже не планировали финансировать за счет турецких властей. А «Эрбэк» — это подрядчик, который будет просто выполнять строительные работы. Турецкая помощь нам не нужна. А со вчерашнего дня мы от нее отказались бы, даже если бы они ее предлагали», — заявил 25 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Есть и не такие очевидные потери от разрыва сотрудничества с Турцией. В Крыму высокие цены на одежду и обувь — в этой сфере правительство цены не регулирует. Спросом пользовались товары из Турции. Теперь паромов из Турции не будет, обанкротятся предприниматели, которые не смогут перестроиться на поставки одежды с материковой России и Китая.

ИА REGNUM уже сообщало (весной 2015 года), что крымские сельхозтовары проигрывали в цене товарам из Украины, Турции и даже Краснодарского края. Теперь в конкурентах остался только Краснодарский край, украинских и турецких сельхозтоваров на рынке Крыма не будет. После начала продовольственной блокады Крыма со стороны Украины, турецкие продукты выручили полуостров. С 1 по 19 октября 2015 года в морских пунктах пропуска «Севастополь» и «Евпатория» инспекторы Россельхознадзора проконтролировали 406,67 тонны подкарантинной продукции из Турции, сообщили в пресс-службе крымского отделения Россельхознадзора.

Крым планировал закупать в Турции щебень, песок, гравий, бут. Общий объём поставок должен был исчисляться миллионами тонн. Теперь договорённости о поставке стройматериалов из причерноморских стран остались только с Абхазией.

«Внешнеторговый оборот за девять месяцев составил более 320 млн долларов. Основные торговые партнеры страны — это Украина, которая у нас занимает 60%, Турция — 17% и Панама — 11%, а также Ливия и Индия», — сообщили не так давно в крымской таможне.

В том же отчёте говорилось, что импортёрами в Крым являются Украина (лидирует), Турция, Китай, Италия, Польша. Общий грузооборот с этими странами за январь-сентябрь 2015 года составил около 942 тыс. тонн.

Для Севастополя в 2014 году именно Турция стала главным торговым партнёром: 44,4% от общего объёма экспорта товаров и 80,2% от общего объёма импорта товаров. Такие данные приводит «Севастопольстат», подводя итоги 2014 года.

Теперь же, как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов: «Страну, которая убивает наших соотечественников, нельзя поддерживать ни в какой форме».

Есть, разумеется, и плюсы от разрыва отношений с Турцией. Возможно, спать на полуострове будет спокойней. Как сообщало ИА REGNUM, неофициальные турецкие делегации «заметно активизировали» деятельность по отстаиванию интересов крымско-татарского населения Крыма — это ведёт к дестабилизации обстановки на полуострове. Так считает заместитель полномочного представителя президента РФ в КФО Владимир Бобровский. Об этом он заявлял во время встречи представителей органов государственной власти Крымского федерального округа с региональными руководителями политических партий 22 июля 2015.

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