Санкт-Петербург, 24 ноября, 2015, 20:25 — ИА Регнум. Первоначально автомобиль представляется в 58 дилерских центрах 22 городах России, а с марта 2016 года новинка будет доступна уже у всех официальных дилеров бренда.

new-vesta.ru Lada Vesta

Автомобиль был представлен в конце августа 2014 года на международном автосалоне в Москве. А 25 сентября 2015 года Lada Vesta была запущена в серийное производство на ижевском автозаводе. Предполагается, что данная модель сможет поменять позиции Lada на рынке в России и привлечь новых клиентов от иностранных брендов. Цель АвтоВАЗа — сделать Vesta лучшей моделью в классе В.

В этом году новинка запускается как в России, так и странах СНГ, однако в дальнейшем есть планы по выводу модели на европейские рынки, а также в страны Ближнего Востока. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президент России Владимир Путин после тест-драйва Lada Vesta выразил уверенность в успехе автомобиля как в России, так и на зарубежных рынках.

Что касается характеристик, Lada Vesta — это первая отечественная машина, оснащенная системой экстренного реагирования при аварии «Эра-Глонасс». Автомобиль будет предложен с двигателем объемом 1,6 л в трех вариантах мощности: 87 л. с., 106 л. с. и 114 лошадиных сил с механической или автоматизированной трансмиссией. Позднее появятся версии с двигателем объемом 1,8 литра. На данный момент «Веста» доступна в кузове седан, с 2016 года планируется выпуск универсала, а с 2018 — авто в кузове хэтчбек. Привод автомобиля — передний, однако предполагается выход версии 4×4. Отметим также, что «Веста» стала первой моделью бренда Lada, которая получит пятилетнюю гарантию.

Дизайн автомобиля Lada Vesta был разработан Стивом Маттином — главным дизайнером АвтоВАЗа, а также дизайнером автомобилей Mercedes-Benz и Volvo.

Машина доступна в трех комплектациях: «Классик», «Комфорт» и «Люкс». Базовая получила охранную сигнализацию, функции блокировки задних дверей, автоматического запирания дверей при движении и отпирания при ДТП, бортовой компьютер, штампованные 15-дюймовые колёсные диски, электростеклоподъёмники передних дверей, а также аудиоподготовку. Также комплектация «Классик» имеет подушку безопасности водителя и комплекс систем: противобуксовочную TCS, систему контроля устойчивости ESC, систему распределения тормозных усилий EBD и ассистент при старте на подъёме.

Версия «Комфорт» оснащена в дополнение к базовому оборудованию кондиционером, подушкой безопасности переднего пассажира с функцией отключения, креслом водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал и задний парктроник.

Люксовая версия «Весты» оснащается противотуманными фонарями, электростеклоподъёмниками задних дверей, обогревом лобового стекла, датчиками дождя и света и 16-дюймовыми литыми колёсными дисками. Дополнительно, с пакетом XV Line автомобиль обеспечен камерой заднего вида, ограничителем скорости, круиз-контролем мультимедийной системой с сенсорным семидюймовым дисплеем, навигатор, спойлер и декоративную насадку выхлопной трубы. Также автомобиль предлагается в цвете Lime, но за дополнительную плату.

Что касается позиционирования на рынке, новая Lada Vesta может стать соперником для таких моделей, как Kia Rio, Renaut Logan и Hyundai Solaris, который является рекордсменом по продажам в России. Как считают эксперты, успех модели на рынке будет зависеть от соотношения цены и качества.