Минск, 19 ноября, 2015, 16:45 — ИА Регнум. Вопросы сотрудничества Белоруссии и Сербии в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах обсудили 19 ноября в Минске президенты Томислав Николич и Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Томислав Николич и Александр Лукшенко в Минске

«Мы поставили перед нашими правительствами задачу достичь в ближайшем будущем товарооборота в $0,5 млрд», — сказал Лукашенко в ходе переговоров с президентом Сербии. «В 2014 году мы достигли уже $250 млн товарооборот (на самом деле не достигли: по итогам 2014 года двусторонний товарооборот составил $245,5 млн — прим. ИА REGNUM), — сказал Лукашенко. — В этом году мы также прирастаем». «Что касается наших политических отношений, то у нас вообще проблем особых нет», — сказал Лукашенко. Он отметил, что критики белорусско-сербского сотрудничества находятся в меньшинстве, а значительный вклад Николича в развитие двусторонних отношений за последние годы очевиден.

«Мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать — так же, как и вы, в международных организациях, — сказал Лукашенко. — Мы пообещали вашему председательству в ОБСЕ, что сделаем максимум для того, чтобы вы никогда не сказали, что мы были пассивны в этот период». Он также обратил внимание на необходимость в ближайшее время разработать перспективный план белорусско-сербского сотрудничества — «дорожную карту».

Николич поблагодарил Лукашенко за тёплый приём, отметив, что первый свой визит после президентских выборов он нанёс в Белоруссию, а также обратил внимание на то, что после президентской кампании в постсоветской республике он — первый из зарубежных глав государств, прибывших в Минск. Лукашенко поблагодарил Николича «за ту поддержку, и меня лично как президента на предыдущих выборах — тем более на этих».

Президент Сербии пояснил позицию официального Белграда по вопросу санкций Евросоюза, применяемых к официальному Минску. К данным санкциям присоединилась и Сербия, действуя в фарватере внешней политики Брюсселя, так как официально провозгласила курс на вступление в ЕС. По его словам, применение санкций — это позор Евросоюза, а не официального Минска, и свидетельствуют они об ошибочности политики ЕС.

Лукашенко и Николич обсудили проблему войны на Украине. Однако гораздо большее внимание было уделено вопросам двустороннего экономического сотрудничества в ходе расширенного заседания делегаций Сербии и Белоруссии.

В очередной раз Лукашенко констатировал, что Белоруссия и Сербия «не в полной мере использовали потенциал двустороннего сотрудничества» (стандартная фраза, которая присутствует в протокольных речах). И в очередной раз он предложил развивать отношения во всех сферах — в промышленности, сельском хозяйстве и других. Лукашенко констатировал наличие удачного опыта сербских инвестиций в белорусскую экономику и выразил надежду, что к белорусским инвесторам правительство Сербии также отнесётся с особым вниманием.

Николич пообещал поддержку белорусским проектам, в частности — сборочным производствам белорусской техники в Сербии. Он отметил также принципиальность официального Минска в вопросе непризнания отторгнутых от Сербии районов Косово и Метохии.

Делегации обсудили перспективную «дорожную карту» двустороннего сотрудничества. После переговоров в узком и расширенном составах было подписано совместное заявление президентов Сербии и Белоруссии. В документе декларируется приверженность двух стран соблюдению общепризнанных принципов международного права, а также мирному урегулированию международных конфликтов и споров.

Выступая перед журналистским пулом, Лукашенко констатировал выход отношений Белоруссии и Сербии на новый этап, характеризующийся переходом от товарообмена к кооперации в промышленной и научной сферах. Свидетельством этому станет выход собранной в Сербии белорусской техники (тракторов, автобусов, сельскохозяйственной и коммунальной техники) на рынки Балкан. Лукашенко заявил о решимости официального Минска развивать с Сербией сотрудничество в научной сфере.

«Белоруссия поддерживает территориальную целостность Сербии и приветствует усилия сербского руководства по нормализации ситуации в крае Косово и Метохия для обеспечения мирной и благополучной жизни в этом регионе», — заявил Лукашенко. По его словам, Сербия «оказалась зажатой в тиски государств, которые видят в Сербии только собственный интерес или в основном видят собственный интерес, но слабо смотрят на интересы Сербии», поэтому «Сербии нужно проявлять сегодня максимум дипломатии и изворотливости, чтобы выживать в этой ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Томислав Николич и сопровождающая его делегация будут находиться в Белоруссии с официальным визитом 18−20 ноября. В этом году Томислав Николич и Александр Лукашенко встречались 8 мая в Москве — руководитель постсоветской республики в числе глав государств Запада и их сателлитов отказался участвовать в московском параде Победы 9 мая. Лукашенко посещал Сербию 11−12 июня 2014 года — он провёл переговоры с президентом Сербии, а также встретился с патриархом Сербским Иринеем.