Минск, 3 ноября, 2015, 17:12 — ИА Регнум. В Белоруссии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных работ на госпредприятии ОАО «Беларуськалий» (Минская область), которое повлекло смерть человека по неосторожности. Об этом 3 ноября проинформировала пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

пресс-служба СК Белоруссии Происшествие в шахте ОАО «Беларуськалий»

«Инцидент произошёл 2 ноября во время выполнения плановых горных работ на одном из участков рудника 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий». По предварительным данным произошёл взрыв скопившегося природного метана, в результате которого погиб крепильщик предприятия», — сказано в официальном сообщении.

Следователи устанавливают причины и условия гибели рабочего — проводится осмотр места происшествия, изымается документация, регламентирующая порядок проведения конкретных видов горных работ, назначены экспертные исследования. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 303 УК Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября МЧС Белоруссии проинформировало об обрушении металлоконструкции в одной из галерей 4-го рудоуправления «Беларуськалия», в результате чего произошёл разрыв конвейерной ленты, осуществляющей подачу руды от цеха дробления на фабрику. Инцидент обошёлся без человеческих жертв.