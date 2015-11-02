Минск, 2 ноября, 2015, 23:11 — ИА Регнум. Очередная массовая русофобская акция состоялась 1 ноября в Минске: представители прозападной оппозиции провели санкционированное властями шествие и митинг, заявив о геноциде белорусов в БССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wikimedia.org Зампредседателя КХП БНФ Юрий Беленький

Акцию «Дзяды» («Деды») прозападная оппозиция в Белоруссии проводит уже третий десяток лет, и каждый раз её участники выступают с русофобскими лозунгами. Несмотря на то, что накануне, 31 октября, поступило известие о гибели 224 граждан России, Украины и Белоруссии в небе над Египтом при катастрофе Airbus A321, участники акции не изменили своему правилу и декламировали русофобские лозунги, осуждая «российскую агрессию», «российский геноцид», «российскую оккупацию» и тому подобное.

На мероприятие собралось около сотни человек, в том числе несколько десятков сотрудников спецслужб («людей в штатском»), а также членов оппозиционных партий и организаций, которые брали друг у друга комментарии («журналистов»). По ходу шествия в Минске колонна численно выросла за счёт присоединившихся оппозиционеров и прохожих, часть из которых добралась до урочища «Куропаты» под Минском, где состоялся митинг.

Организатором мероприятия выступала «Консервативно-христианская партия «Белорусского народного фронта» (КХП БНФ). Участники шествия и митинга скандировали «Жыве Беларусь!» («Живёт Белоруссия»), несли бело-красно-белые флаги (использовавшиеся националистами в годы Первой мировой войны и нацистами в годы Великой Отечественной войны), а также деревянные кресты и транспарант с лозунгом русофобского содержания.

На митинге перед собравшимися выступили представители КХП БНФ, которые обратили внимание своих сторонников на важность таких собраний, необходимость «возрождения» и противодействия извечным врагам — России и русским. В частности, секретарь КХП БНФ Валерий Буйвол зачитал приветствие находящегося на содержании властей США лидера данной партии Зенона Позняка, которого выступающий назвал «лидером белоруской нации».

В послании Позняка говорилось о трагедии белорусов, которые якобы оказались «в зоне русского коммунофашизма». Позняк в своём обращении традиционно обвинил Россию в коварном умысле уничтожить и ограбить белорусов, а также указал на наличие такого же плана в отношении украинцев.

«И мы, прежде всего, понимаем и помним о миллионах жертв, которых выродки человечества убили только за то, что они были белорусами», — говорилось в обращении Позняка, зачитанном Буйволом. Там также говорилось, что «московские коммунофашисты и путиноиды 30-х годов» не только виновны в убийстве «четверти миллиона белорусов», трупы которых захоронены в «Куропатах», но и остались безнаказанными, «продолжая убивать в Сирии и на Украине».

«Не немцы сожгли Минск, а московские НКВДисты в июне 1941-го. Не немцы разбомбили Минск, а московская авиация, которая бросила бомбы на жилые кварталы в 1942—1943 годах и разрушила нашу столицу напрочь в июле 1944-го, когда уже немцев в городе не было. Московские выродки Сталина использовали войну, чтобы уничтожить Белоруссию и побольше убить белорусов», — сообщил своим адептам Позняк. Он отметил также, что расстреливавшие в «Куропатах» после начала войны оказались в отрядах белорусских партизан «чтобы больше убивать».

Также выступил зампред КХП БНФ Юрий Беленький, известный своими русофобскими заявлениями. И на этот раз он возложил вину за террор 1937 года на Россию (прозападная оппозиция не различает Российскую империю, СССР, РСФСР и РФ — прим. ИА REGNUM). Беленький, выглядевший трезвым, заявил, что Россия желает поработить народы других стран и уже это делает в Белоруссии через «вассальный московский режим» (под таковым русофобы в Белоруссии понимают нынешнее руководство постсоветской республики во главе с Александром Лукашенко — прим. ИА REGNUM). Сами же русские, заявил Беленький, «как были придушенными рабами, так ими и остались», и только учитывая якобы присущий русским деспотизм можно с ними иметь дело в политике и других сферах.

Между прочим Беленький заявил о сочувствии родным и близким тех, кто погиб 31 октября по пути из Египта в Санкт-Петербург, добавив, что «деспотизм является сущностью, философией, загадочной русской душой». Далее деятель вспомнил о Библии и вновь продолжил русофобские выпады, прогнозируя ужасное будущее белорусов.

«Ибо как только у Российской империи сложится иначе ситуация, как здесь в 30-е годы, они здесь будут делать то же самое, что они делали. И об этом свидетельствует новейшая история, история Чечни. Если кто из вас читал о зверствах российских оккупантов в Чечне, то обычно говорят «жертвы гестапо», но гестапо, как говорят здесь, это малые дети. Потому что гестапо мучило и убивало, чтобы какую-то информацию получить, а эти пытают, пытали людей, которые не являлись носителями информации. Ужасные средневековые пытки!», — заявил Беленький. При этом он сослался на некие «разработки по информационному оружию российских военных», которые читал и там нашел ответ на вопрос о причинах такой жестокости.

«Сегодня, когда в Белоруссии существует вассальный московский режим, когда он не может убивать физически — хотя, почему я говорю «не может»? Мы знаем истории исчезнувших политиков. Достаточно свидетельств того, что они убиты. Но не могут по-максимуму, в таких размерах. Как стараются убить нашу душу, наш дух нашего белорусского народа», — сообщил Беленький. Он подчеркнул: «Против нас сегодня эта война ведётся!»

По мнению зампреда КХП БНФ, не хватает покаяния русского народа: «Где их покаяние? Лезут на Украину!» В том, что Минский часовой завод «Луч» не работает, виноваты тоже русские, заверил присутствующих Беленький. Себя он назвал «экономистом-практиком» и сообщил, что гибель МЧЗ и других флагманов белоруской индустрии произошла из-за того, что не было должного внимания «мове».

«Никогда российский оккупант не принесёт благополучия на эту землю — у него иная цель. Его цель — сделать нас худшими в экономическом плане, не дать нам подняться, не дать нам интеллектуально», — поведал Беленький. Он также уделил внимание войне на Украине, заявив: «украинцы сегодня сражаются и за нас».

«Слава Украине!», — дважды воскликнул Беленький. «Героям слава!», — дважды отозвалась толпа.

В мероприятии приняли участие и другие деятели русофобствующей прозападной оппозиции. Обслуживающие её издания в разы разошлись в оценке численности участников, насчитав от нескольких сот до «более тысячи человек».

Формальным поводом для «Дзядов» является поминовение погибших в годы «сталинских репрессий». Данный период отечественной истории нацисты в Белоруссии, на Украине и других постсоветских республиках трактуют как целенаправленный геноцид, вина за который лежит на русских и России.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко санкционировал проведение политики «белорусизации», сблизившись на этой платформе с «умеренными» представителями местных русофобов. Несмотря на уничтожение властями Белоруссии русскоязычной топонимики, закрытие русских организаций, конструирование новых политических мифов с явной русофобской окраской, правительство РФ предоставляет официальному Минску кредиты, военную, политическую и иную помощь.