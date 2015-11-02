Москва, 2 ноября, 2015, 15:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром транспорта Максимом Соколовым, возглавляющим правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы пассажирского Airbus A321 «Когалымавиа» (Metrojet), назвал крушение лайнера большой трагедией.

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По его словам, в такие трагедии очень важно чувствовать «плечо близких людей, сопереживание всей страны по поводу этой ужасной катастрофы». «Мы и сердцем, и душой вместе с вами. Хочу еще раз выразить соболезнования близким, родным погибших», — сказал глава государства.

Путин также поручил уделить особое внимание вопросам оказания помощи родственникам жертв катастрофы. Министр транспорта пообещал приложить для этого все усилия.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков и руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудили с египетской стороной дальнейшую координацию работ по расследованию причин катастрофы на Синайском полуострове пассажирского Airbus A321 «Когалымавиа» (Metrojet) и осмотрели черные ящики лайнера.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолет Airbus A321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября в небе над Египтом. На борту находились 224 человека (217 пассажиров, в том числе 24 ребёнка, и 7 членов экипажа), выживших нет. По предварительной версии, самолёт разрушился в воздухе.