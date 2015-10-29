Вашингтон, 30 октября, 2015, 00:53 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон смягчил санкции, применяющиеся к девяти госпредприятиям Белоруссии, считающимися «финансовой опорой режима Лукашенко». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

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Согласно решению Минфина США, имущество девяти белорусских госпредприятий, подчинённых госконцерну «Белнефтехим», остается под арестом. Вместе с тем североамериканским компаниям разрешено проводить транзакции с данными предприятиями. Если сумма данных операций превышает $10 тыс., то отчет по ним должен быть предоставлен в Госдеп США в течение 15 дней.

Насколько существенна сумма $10 тыс., можно судить по специализации белорусских госкомпании и их представительств в США — это предприятия нефтехимического комплекса, оборот которых на порядки больше указанной суммы: «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», а также «Белорусский нефтяной торговый дом». Визовые санкции в отношении Александра Лукашенко и других физлиц, представляющих его «режим», сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Совет Евросоюза решил временно приостановить применение части санкций к официальному Минску. Санкции приостановлены сроком на четыре месяца в отношении 170 физлиц и трёх юрлиц Белоруссии.

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