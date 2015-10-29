Мадрид, 29 октября, 2015, 21:08 — ИА Регнум. На минувшей неделе переговоры велись в Майами. Это — максимум информации, которая утекла в прессу. Кто, где, когда — все осталось за кадром. Вместе с разговорами об открытости, транспарентности и толерантности. Степень открытости (а точнее, закрытости) работы авторов проекта такая, что не оставляет сомнения: мы имеем дело не с межгосударственным договором, а с замаскированным под него бизнес-соглашением.

lifearmy.cz Торговля рабами в США.

Когда патриции о чем-то говорят, рабам в это дело нос свой совать не следует. Формулировка жесткая, но, к сожалению для европейцев, полностью отражающая смысл происходящего. Мало кто сомневается в том, что разглашение основных положений будущего договора о партнерстве между господином и слугой, дало бы шанс народам европейских стран с помощью демонстраций, митингов и парламентских дебатов развалить этот договор еще до того, как была бы назначена дата его подписания. Манифестации, впрочем, в Европе и сейчас встречаются, но в куда меньшем масштабе и с меньшей частотой, чем нужно.

Секретность — не лучшая реклама в экономической политике на уровне государств. Особенно тех, что на каждом углу каждого континента трещат во всеуслышание о демократии, прозрачности и заботе о народе. Иногда это доходит и до умов персон, что-то определяющих в этих процессах или, по крайней мере, ожидающих какого-то куска с барского стола и для себя любимого, если сделка состоится.

«Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем приняла близко к сердцу критику, которую обрушили СМИ на завесу секретности, окружающую подготовку договора о ТТИП, — пишет испанская El País. — В ответ на это она подтвердила факт ведущихся переговоров и сообщила, что контактирует со всеми двадцатью восемью столицами государств, входящих в Евросоюз».

«Контактирование» выразилось в том, что некоторым лицам из руководства этих самых стран будет оказано неслыханное доверие: их допустят одним глазом взглянуть на будущий договор о ТТИП. Не на «проект» или «предлагаемый текст соглашения» — точность в терминах здесь очень важна — именно договор. Потому как ни реально, ни гипотетически, ни один из тех, кому удастся ознакомиться, внести изменения в подготовленное не сможет. Ознакомление с текстом имеет, извините за тавтологию, именно ознакомительный характер и не более того. Возражения и предложения не принимаются, не приветствуются и не выслушиваются. В общем, все в полном соответствии с формулировкой «есть два мнения: мое и неправильное». И потому не трудитесь свое мнение составлять.

При всем при том, что по поводу ТТИП уже все решили и «без меня меня женили», текст обещают пока что придать гласности весьма ограниченной. То есть очень ограниченный круг людей сможет потом в мемуарах написать: «Я стоял у истоков, я был причастен, я один из первых увидел эти буквы, фразы и параграфы».

В Вашингтоне, по сведениям El País, будущий договор фактически одобрен. Ждут одобрения с европейской стороны. Которое тоже фактически имеется (со стороны лиц, уполномоченных принять участие в разработке соглашения с американскими партнерами), но формально к подписанию можно будет приступить только после того, как двадцать восемь стран дадут двадцать восемь положительных ответов на него. Решение из числа тех, которые Евросоюзом принимаются только единогласно.

Итак, что такое «уменьшение степени закрытости» в понимании еврокомиссара Сесилии Мальмстрем?

Любой член правительства любого государства ЕС сможет приехать в Брюссель и прочесть все, что в договоре написано. Для «любых членов правительства» сейчас готовится «узкий список персон, которые получат допуск к документу». Списки составляются при участии и с согласия администрации США. Благонадежность — гарантия того, что утечек не будет. Кроме того, помещениями для ознакомления с текстом договора на первых порах будут выступать специально оборудованные комнаты в американских посольствах стран ЕС. Так что нежелательные элементы доступ к документу не получат ни в коем случае.

Чтение в посольствах — мера временная. Как только будет готово и откроется специальное помещение в Брюсселе, посольские кабинеты закроются. Скорее всего, что на роль спецпомещения, считает английская The Guardian, будет выбран читальный зал Европарламента, — аудитория с абсолютным звукопоглощением, лишенная окон (не дай Бог через стекло кто подсмотрит в телескоп) и снабженная бронированными дверями. И разместившаяся на шестом этаже здания высшего законодательного органа ЕС. Дверь в нее закрывается на кодовый замок с четырехзначным шифром, который известен лишь нескольким офицерам охраны.

В пользу выбора именно этого места говорит и тот факт, что Европарламент некоторое время назад распорядился «усилить охрану и наблюдение за читальным залом». Что это как не проверка навыков и умений службы безопасности пресекать возможные утечки информации? The Guardian, не вдаваясь в особенные подробности, цитирует анонима из круга высокопоставленных лиц, вхожих в здание, где заседает Европейский парламент: «Контроль над теми, кто входит в читальный зал усилился. Теперь, когда ты работаешь с какими-то документами, за тобой присматривает не один секьюрити, а два».

Читальный зал Европарламента — это на самом деле бункер, площадью всего в семь квадратных метров, где не может, согласно правилам внутреннего распорядка, находиться больше одного посетителя. Визит кого-либо сюда согласовывается заранее, существует целая процедура подачи заявки, в которой обосновывается необходимость доступа к каким-либо документам. Не обязательно, что заявка эта будет удовлетворена.

Секьюрити выдают документы, отмечая предоставленные страницы. Не только общее их количество, но и порядковые номера. В случае если депутатам, работающим с документами, разрешается делать какие-то «узелки на память», то для заметок им выдается специальная фирменная бумага с водяными знаками. О том, чтобы пронести в читальный бункер диктофон, фотоаппарат, мобильный телефон и речи не идет. Кстати, сигнал от мобильника за стены помещения не проникнет. Как и снаружи к аппарату, что находится внутри.

Такие меры предосторожности можно было бы принять за фобию и игру в шпионов, если бы речь шла о каком-то обыденном договоре о взаимовыгодном сотрудничестве или о безобидном импорте-экспорте к полному удовольствию обеих сторон. Но судя по тем утечкам, которые время от времени все-таки происходят, ТТИП — это как раз такое сотрудничество, которое безобидным и выгодным для одной из сторон, европейской, назвать нельзя. Пожалуй, бо́льшим ореолом секретности была окружена только «тайная вечеря» банкиров-организаторов Федеральной Резервной Системы США много-много лет назад. Есть основания полагать, что ТТИП — один из фильмов продолжающий сериал, начатый учреждением ФРС.

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