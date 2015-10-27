Минск, 28 октября, 2015, 01:32 — ИА Регнум. «Министерство иностранных дел не вело переговоров с российской стороной по вопросам открытия авиабазы», — заявил 27 октября в Москве министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

vtc.vn Военная и гражданская авиация в Белоруссии

«Однозначно размещение этой авиабазы не снизит военно-политическую напряженность в регионе. Наоборот, авиабаза вызовет раздражение в адрес и Минска, и Москвы. Кроме того, в Белоруссии сейчас находится столько авиабаз, что там в считанные часы можно разместить сотни самолетов. Поэтому для нас более актуально вести речь о том, чтобы быть готовыми дать оперативный ответ на случай роста напряженности в регионе или угрозы безопасности Белоруссии и России, — заявил в интервью российской газете «Коммерсант» глава МИД постсоветской республики.

«В нынешней ситуации, когда есть ряд других вопросов, требующих быстрого оперативного решения, в том числе украинский кризис и ситуация в Сирии, нам кажется, что нет нужды вести разговор о размещении базы в Белоруссии», — сказал Макей.

Напомним, 22 октября министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что консультации по условиям размещения в Белоруссии российской военной авиабазы завершены, однако окончательного решения Александром Лукашенко не принималось. Министр заявил: «Какой смысл размещать авиационную базу на территории Белоруссии? Пока смысла нет. Почему? Размышления такие: наши соседи, особенно вновь избранный президент Польши, он просит НАТО (и они согласились) разместить четыре базы различного предназначения, в том числе и авиационного, в непосредственной близости от границы Белоруссии. И ответ простой: так, может, мы возьмём какие-то средства поражения, которые могут своевременно в нужном месте нанести поражение этим объектам? Это будет намного эффективнее, чем авиационная база».

Напомним, вопрос размещения в Белоруссии российской военной авиабазы обсуждался с 2012 года и актуализировался после знаменитого «плюшевого десанта» 2012 года, выявившего неспособность постсоветской республики обеспечить надёжную охрану части западных рубежей Союзного государства Белоруссии и России. Гражданская война на Украине и усиление войск НАТО у границ Союзного государства актуализировали проблему боеспособности Вооруженных сил Белоруссии, призванных, как считает министр обороны России Сергей Шойгу, стать частью военной организации Союзного госу­дарства и надёжного механизма его вооружённой защиты. Шойгу не сообщил, обсуждался ли вопрос авиабазы 21 августа в Москве на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Также напомним, вопрос размещения российской военной авиабазы в Белоруссии актуализировался накануне финала президентской кампании 2015 года: аффилированные с властями постсоветской республики структуры и прозападная оппозиция в едином порыве обрушились с критикой соответствующего решения руководства России. При этом Александр Лукашенко сделал вид, что ему ничего не известно о принятом решении и к обсуждению данной темы он не имеет никакого отношения. Так, 6 октября Лукашенко заявил, что с ним вопрос размещения авиабазы не обсуждался, что он против размещения российской базы и желает, чтобы ему «дали» 24 российских военных самолёта http://regnum.ru/news/polit/1985981.html. Об этом же он заявил 11 октября, сказав: «Я действительно с Путиным не обсуждал эту проблему. Я вам клянусь! Это просто вытащили средства массовой информации, наверное, с заседания российского правительства, и вбросили эту информацию, не понятно зачем». Впрочем, ранее Лукашенко обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но не сдержал своего слова.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос размещения российской военной авиабазы в Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 16 октября в Казахстане не обсуждали. В ходе казахстанской встречи Александр Лукашенко попросил Владимира Путина принять его в Москве, чтобы «глубоко поговорить» о проблемных вопросах, но считает ли таковым Лукашенко вопрос размещения российской авиабазы — руководитель постсоветской республики не уточнил.