Юлия Скоробогатова

Автор

Юлия Скоробогатова документальный фотограф. Родилась в 1981 году, живет в Москве. Член Союза Художников и Фотохудожников России. Публиковалась в изданиях: ИА REGNUM, Такие Дела, Афиша, Лента, АиФ, Медиапроект Стол, Bird in Flight, Stern online, The Huffington Post, Daily Mail, Cosmopolitan, Vanity Fair, Metro, Brigitte, Aplus, The Indian Express и тд. Участвовала в групповых выставках в России и зарубежом. Личный сайт <a href= http://www.jskorobogatova.com/ru/ target=_blank >www.jskorobogatova.com</a>